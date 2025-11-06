F1, George Russell: “Vogliamo vincere almeno una gara da qui alla fine della stagione”

Un weekend da non sbagliare. George Russell si prepara ad affrontare il fine settimana che culminerà con il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’iconico circuito di Interlagos.

Per il pilota in forza alla Mercedes l’obiettivo sarà quello di raccogliere il nono podio stagionale, andando a caccia anche del primo in una gara Sprint, prevista nel format di questo evento, in modo da consolidare il quarto posto nella classifica piloti, dove al momento è fermo a quota 258 punti, ovvero 48 lunghezze in più del ferrarista Charles Leclerc, quinto e motivato ulteriormente al britannico in questa doppia prova sudamericana.

Intervenuto in occasione del media day del giovedì, il nativo di King’s Lynn ha svelato le sue aspettative in vista del suo impegno in terra brasiliana: “Mi piace pensare che avremo una o due opportunità da qui alla fine della stagione per ottenere una vittoria – ha detto Russell – Credo che Las Vegas sia ovviamente una gara che probabilmente stiamo attenzionando. Continuerò a gareggiare con tutti allo stesso modo, non c’è motivo di gareggiare in modo diverso“.

Russell ha poi continuato: “Probabilmente, andando ad Abu Dhabi, a dire il vero, se c’è un titolo in palio, se non punti alla vittoria, potresti pensarci due volte prima di fare qualcosa. Oh, ma fino ad allora, ognuno pensa a sé stesso.”