F1, George Russell: “Ottimo lavoro, dobbiamo fare punti per la classifica costruttori”

Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying valida per il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, al termine delle tre manche, è stata la McLaren del britannico a far siglare il crono di 1:09.243 che gli vale la partenza al palo nella gara corta di domani.

La seconda posizione è stata conquistata dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che ha concluso una qualifica fantastica, con un ritardo di soli 97 millesimi dalla migliore prestazione. Il giovane italiano è riuscito ad anticipare la McLaren di Oscar Piastri che domani scatterà dalla terza posizione. Ritardo di 185 millesimi per l’australiano dal compagno di squadra.

Quarta piazza per l’altra Mercedes di George Russell che paga un distacco di 252 millesimi dalla prima posizione. Il britannico, ai microfoni di F1 Tv, si è così espresso sulla sua qualifica: “Mi sento bene, a dire il vero. Siamo stati lì per tutta la sessione. La Q3 è stata divertente. Penso che tutti fossero un po’ più lenti, tranne Kimi, quindi ha fatto un buon lavoro, congratulazioni a lui. Ma per noi, P2 e P4 sono buoni punti da cui partire. Credo che per stasera sia prevista un po’ di pioggia, quindi domani potrebbe essere una gara bagnata. Ma ora dobbiamo solo continuare a segnare punti e continuare a lottare contro Red Bull e Ferrari”.