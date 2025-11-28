F1, George Russell: “Non mi aspettavo questo ritmo, la pista è davvero veloce”

Si sono da poco concluse le Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine della terza sessione, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla McLaren di Oscar Piastri. L’australiano si aggiudica la partenza al palo della gara corta di domani con il crono di 1:20.055.

Il weekend del Qatar potrebbe rappresentare la rinascita di Piastri, ancora pienamente in lotta per il titolo. Seconda posizione per la Mercedes di George Russell, che si piazza a soli 32 millesimi dalla vetta. Completa la top 3 l’altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris. Il britannico, al termine della Q3, paga un distacco di 230 millesimi dal compagno di squadra.

Male invece Max Verstappen che chiude addirittura in sesta posizione (+0.473) dietro a Fernando Alonso quarto (+0.395) e Yuki Tsunoda quinto (+0.464). Ai microfoni di F1 Tv, George Russell ha così analizzato la sua prestazione nelle qualifiche: “Ero 14° nelle prove libere, quindi non sapevo di avere quel ritmo. Le mie qualifiche non sono andate benissimo ultimamente, quindi sono piuttosto contento della sessione disputata oggi. È un piacere guidare su questa pista, è davvero veloce. Ho chiesto delucidazioni sul perché il DRS non è stato esteso e spero che dopo lo Sprint ciò potrà essere modificato in vista della gara”.