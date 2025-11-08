F1, George Russell: “Buon risultato, ma dobbiamo ripeterci adesso per le qualifiche”

George Russell ha strappato la terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il tracciato di Interlagos. Giornata cominciata al meglio per la Mercedes che vanta in top 3 anche Andrea Kimi Antonelli, oggi secondo.

Nello specifico il britannico ha raccolto un gap di +2.318 rispetto a Lando Norris, trionfatore di giornata davanti appunto alla vettura del giovanissimo pilota italiano, il quale ha racimolato invece uno scarto di +0.845. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato brevemente quanto fatto:

“Kimi ha fatto un grande lavoro mettendo tanta pressione A Lando – ha detto Russell – Secondo e terzo è un grande risultato, ma dobbiamo ripeterci in qualifica. La griglia è molto serrata, non è facile superare, sarà un aspetto chiave. E’ molto difficile quando fai il giro qualifica e poi passi al passo gara, c’è molto più degrado, però la temperatura è più bassa a noi piace di più così. Vedremo cosa riusciremo a fare”.

Ricordiamo che dopo questa gara corta la Mercedes ha scavalcato la Ferrari nella classifica costruttori, salendo così al secondo posto con 368 punti.