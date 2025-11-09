Dove vedere la A1 di volley femminile oggi: orari partite 9 novembre, programma, streaming

Ottava giornata di grande volley per la Serie A1 Tigotà femminile, che oggi propone cinque partite distribuite tra pomeriggio e sera e che potrebbero ridisegnare le gerarchie alle spalle della capolista Conegliano. Le venete apriranno il programma alle 16 al Palaverde contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mentre alle 17 si giocheranno tre sfide in contemporanea — Wash4green Monviso-Uyba, Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara e Honda Cuneo Granda Volley-Numia Vero Volley Milano — e alle 18 chiuderà il programma Il Bisonte Firenze-Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

A Villorba la Prosecco Doc Imoco Conegliano cerca l’ottava vittoria consecutiva per consolidare il primato solitario in classifica a quota 23 punti. Le campionesse d’Italia di Daniele Santarelli hanno battuto 3-1 Bergamo nell’ultimo turno, trascinate dai 21 punti di Adigwe e dai 14 di Gabi, confermando la propria forza in attacco e l’equilibrio complessivo di un gruppo che continua a girare al massimo. Dall’altra parte, Vallefoglia (9 punti) è reduce dalla sconfitta interna con Chieri, che ha comunque confermato buoni spunti da Bici e Omoruyi. A Villafranca Piemonte si sfidano Wash4green Monviso Volley e Eurotek Laica Uyba, due squadre in cerca di tranquillità. Le piemontesi di coach Marchiaro, penultime con 5 punti, vengono dallo stop per 3-0 a Milano e devono ritrovare continuità dopo un avvio complicato. Malual e Sylves sono le principali armi offensive di una formazione che gioca con entusiasmo ma commette ancora troppi errori. Anche Busto Arsizio (10ª con 6 punti) è in cerca di riscatto dopo il 3-1 casalingo subito contro Macerata, dove solo Obossa (26 punti) è riuscita a garantire incisività costante. Per la squadra di Marco Barbolini questa è un’occasione da non fallire per rialzare la testa.

Al Pala Barton Energy di Perugia, la Bartoccini-Mc Restauri affronta la Igor Gorgonzola Novara in un confronto che mette di fronte due realtà dagli obiettivi contrapposti. Le umbre di Giovi, undicesime con 6 punti, vengono dal netto ko di Firenze (3-0) e hanno bisogno di una prova d’orgoglio per interrompere la serie negativa. Le piemontesi di coach Bernardi, quarte con 15 punti, sono reduci invece dal 2-3 interno con Scandicci, dopo un avvio da applausi. Herbots e Ishikawa i terminali offensivi di altissimo livello nella settimana dell’addio alla centrale Amber Igiede che si trasferisce negli States per la LOVB.

Sfida interessante anche al Palasport di Cuneo, dove la Honda Granda Volley riceve la Numia Vero Volley Milano. Le piemontesi di coach Salvagni sono reduci da una pesante sconfitta per 3-0 a San Giovanni in Marignano e vogliono riscattarsi davanti al pubblico di casa, affidandosi all’esperienza di Signorile e alla potenza di Diop. Milano, terza con 16 punti, arriva dal 3-0 su Monviso e punta a confermarsi nel terzetto di testa. La formazione di Marco Lavarini può contare come sempre su una Egonu in grande spolvero (19 punti nell’ultima gara) e su un collettivo in costante crescita in difesa e ricezione. Chiude il programma alle 18 al Pala BigMat di Firenze la sfida tra Il Bisonte Firenze e Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le toscane di coach Chiavegatti, ottave con 10 punti, hanno superato 3-0 Perugia nell’ultimo turno, ritrovando fluidità e ritmo con le ottime prove di Knollema, Villani e Acciarri. La squadra fiorentina, una delle più equilibrate del torneo, cercherà di sfruttare la spinta del proprio pubblico per centrare la quarta vittoria stagionale. Dall’altra parte, la matricola romagnola di coach Bellano è reduce dal sorprendente e rigenerante 3-0 su Cuneo, un successo che ha rilanciato il morale dopo un avvio difficile. Brancher (14 punti) e Piovesan (10) sono state le protagoniste di una vittoria che la Omag vuole trasformare in continuità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della ottava giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 9 novembre

Ore 16.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 Wash4green Monviso Volley vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 Honda Cuneo Granda Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Il Bisonte Firenze vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta Tv su RaiSport HD e Diretta streaming su VBTV e Rai Play