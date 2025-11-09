Dove vedere in tv Zverev-Shelton, ATP Finals 2025: orario, programma e streaming

La prima giornata delle ATP Finals, torneo che si apre oggi a Torino, si conclude con un match che potrà fornire già indicazioni significative sul percorso dei due giocatori. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone intitolato a Bjorn Borg Alexander Zverev, testa di serie numero tre, affronta Ben Shelton, quinto favorito del tabellone.

Il tedesco è reduce dalla finale di Vienna e dalla semifinale di Parigi, entrambi i match persi contro Jannik Sinner. Il miglior risultato raggiunto dallo statunitense nell’ultimo periodo sono i quarti di finale nell’ultimo Masters 1000 stagionale, match anche qui perso contro il giocatore italiano. L’incontro è previsto questa sera, sarà il secondo a partire dalle ore 18.00 e non inizierà prima delle ore 20.30.

Fondamentale, nei piani di due giocatori che puntano ad arrivare in semifinale, iniziare il torneo nel migliore dei modi per poi potersi giocare le proprie possibilità di qualificazione nell’ultimo incontro anche in caso di un passo falso. Il bilancio dei confronti diretti premia Zverev che conduce con un perentorio 4-0 sul giocatore americano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Zverev-Shelton, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita non sarà trasmessa in chiaro e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ZVEREV-SHELTON, ATP FINALS

Domenica 9 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 18.00 italiane

Cash/Glasspool vs Bolelli/Vavassori

A seguire, ma non prima delle 20.30

Alexander Zverev vs Ben Shelton

PROGRAMMA ZVEREV-SHELTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport