Dove vedere in tv Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Torna oggi in campo la Virtus Bologna per affrontare il dodicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. Nel fortino del PalaDozza, le V-Nere ospiteranno gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, in un match fondamentale in ottica classifica. Bolognesi fermi a cinque vittorie e sei sconfitte mentre gli israeliani occupano il diciottesimo posto della massima competizione europea, con solo tre vittorie all’attivo.

Dopo la sconfitta rimediata a Barcellona, la quarta consecutiva, la Virtus è chiamata ad una nuova vittoria tra le mura amiche. In casa, Bologna vanta un rullino di marcia impressionante ed è l’unica squadra ancora imbattuta in Eurolega. Per continuare la striscia vincente, gli uomini di coach Ivanovic dovranno ora battere il Maccabi e non perdere così ulteriore terreno dalle zone che contano.

Per gli israeliani si tratta quindi di una vera e propria montagna da scalare; neanche formazioni del calibro di Real Madrid e Panathinaikos sono state capaci di vincere al PalaDozza. Il Maccabi Tel Aviv è inoltre fermo a tre vittorie e non vince in trasferta da più di un mese (l’ultima volta contro l’Hapoel). Le V-Nere dovranno però come sempre disputare una prestazione di alto livello in entrambe le metà campo, non sottovalutando le capacità degli avversari.

Il match tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv verrà disputato oggi al PalaDozza di Bologna con palla a due prevista alle ore 2o.30. La sfida sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà invece visibile su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi offrirà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale del match, per non perdere neanche un aggiornamento.

