Dove vedere in tv Spagna-Cechia oggi, Coppa Davis 2025: orario, programma, streaming

Una Spagna senza Alcaraz contro una Cechia che ha tutti e tre i suoi giocatori migliori: così si presenta il quarto di finale della mattina in Coppa Davis 2025, quello che apre un giovedì preannunciabile come davvero lungo, nella peggiore delle ipotesi.

Senza il suo uomo di punta, la squadra iberica dovrà per forza di cose puntare su due tra Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e il numero 1 della fattispecie, Jaume Munar, che sul veloce non ha mai giocato bene come quest’anno. Sarà importante per la Cechia provare a chiuderla con due tra Tomas Machac, Jakub Mensik e Jiri Lehecka, perché l’ombra del doppio vedrebbe la squadra spagnola leggermente favorita dalla presenza di Granollers.

Il match tra Spagna e Cechia inizierà alle ore 10:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPAGNA-CECHIA COPPA DAVIS 2025 OGGI

Giovedì 20 novembre

Ore 10:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare (20 minuti dopo la fine del primo)

Ev. A seguire Doppio (30 minuti dopo la fine del secondo singolare)

PROGRAMMA SPAGNA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport