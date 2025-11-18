Dove vedere in tv Scamboli/Bianchi-Nuss/Brasher, Mondiali beach volley 2025: orario, programma, streaming

Claudia Scampoli e Giada Bianchi non vogliono fermarsi e si apprestano a scendere in campo domani contro le quotate statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher in occasione dei sedicesimi di finale ai Campionati Mondiali 2025 di beach volley. Sulla sabbia australiana di Adelaide le azzurre andranno a caccia di un’impresa, con il sogno di imitare quanto fatto dall’altra coppia italiana formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth.

Scampoli/Bianchi, reduci da una fase a gironi in chiaroscuro con all’attivo una sola vittoria in tre partite, sono dovute passare dai playoff tra le peggiori terze accedendo al tabellone principale grazie ad un ottimo successo per 2-0 sulle francesi vice-campionesse d’Europa in carica Aline Chamereau e Clemence Vieira. Il prossimo ostacolo si preannuncia però ancor più complicato, trattandosi della formazione numero 3 del seeding iridato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scampoli/Bianchi-Nuss/Brasher, match valevole come sedicesimo di finale dei Mondiali di beach volley. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati) ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCAMPOLI/BIANCHI-NUSS/BRASHER MONDIALI BEACH VOLLEY

Mercoledì 19 novembre

Ore 12.30 Scampoli/Bianchi vs Nuss/Brasher (sedicesimi di finale)

PROGRAMMA SCAMPOLI/BIANCHI-NUSS/BRASHER MONDIALI BEACH VOLLEY: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV.

Diretta testuale: OA Sport