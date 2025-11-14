Dove vedere in tv Olimpia Milano-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento oggi per l’undicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita i greci dell’Olympiacos. Milano arriva dopo due vittorie consecutive in Europa e sogna un tris che la rilancerebbe decisamente nelle zone nobili della classifica.

Nonostante un avvio di stagione non facile, caratterizzato da alcuni ko di strettissima misura che ne hanno limitato la corsa, la squadra di Ettore Messina con le due vittorie è rientrata in zona play-in, ma ora avrà una sfida durissima, contro una delle squadre più forti e organizzate dell’Eurolega. I greci, infatti, sono attualmente terzi in classifica, sono reduci da tre successi e anche loro vogliono continuare la loro corsa.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago questa sera, venerdì 14 novembre, alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’EA7 Emporio Armani Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Venerdì 14 novembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Olympiacos Pireo – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205)

PROGRAMMA MILANO-OLYMPIACOS EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport