Dove vedere in tv Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Il quarto turno della League Phase di Champions League segna l’ingresso della competizione nel momento decisivo della prima fase, con il giro di boa. I punti iniziano a pesare e chi non è partito bene deve invertire il trend negativo per non terminare in anticipo il cammino continentale. Nel programma dei match che animeranno la due giorni di gare del principale torneo continentale per club, figura anche una delle due partite che inaugurano la prima giornata di gara. Il Napoli, reduce dalla batosta subita ad Eindhoven, ospita l’Eintracht Francoforte. La partita si giocherà allo stadio Maradona, il fischio d’inizio è previsto martedì 4 novembre alle ore 18:45.

I partenopei, reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il Como, devono riscattare il clamoroso rovescio in terra olandese e hanno bisogno di portare a casa l’intera posta in palio per non compromettere le possibilità di accesso alla fase di eliminazione diretta. Importante, se lo sviluppo della partita dovesse permetterlo, provare a vincere con il maggior scarto di reti possibile per iniziare a riequilibrare la differenza reti.

Andamento fin qui contrastante quello registrato dalla formazione tedesca che ha battuto nettamente i turchi del Galatasaray, ma ha rimediato due sonore goleade dall’Atletico Madrid e dal Liverpool. In Bundesliga la formazione allenata da Dino Toppmöller occupa al momento la sesta posizione, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

La partita tra Napoli e Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, la casa del grande calcio continentale. I canali prescelti sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

