Dove vedere in tv Milano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Grande pallavolo e cornice da record per la decima giornata di Serie A1 Tigotà, che sabato sera (ore 20.30) vedrà la Numia Vero Volley Milano ospitare la Igor Gorgonzola Novara nella maestosa arena del Forum di Assago. L’evento, annunciato da settimane come uno dei più attesi del girone d’andata, si avvia verso il tutto esaurito, con migliaia di tifosi pronti a riempire gli spalti per una notte di volley ad altissimo livello.

La squadra di Marco Gaspari, terza in classifica con 22 punti, arriva al grande appuntamento dopo il convincente 3-1 interno su Firenze, trascinata da Paola Egonu (21 punti) e Lanier (17). La formazione lombarda, reduce da sette successi in dieci giornate, ha mostrato una crescita costante e un’identità sempre più definita, fatta di potenza offensiva, muri incisivi (14 contro Firenze) e grande compattezza nei momenti chiave. Il Forum rappresenta per Milano non solo una vetrina speciale, ma anche un test di maturità contro una diretta concorrente per le prime posizioni.

Dall’altra parte della rete, Novara arriva galvanizzata dal successo al tie-break su Vallefoglia, che ha interrotto una mini-serie negativa e riportato entusiasmo all’ambiente piemontese. La squadra di Lorenzo Bernardi, quarta con 18 punti ma una gara in meno, ha ritrovato la miglior versione di Ishikawa (20 punti) e dell’olandese Alsmeier (18), protagoniste nel 3-2 dell’ultima uscita, il tutto in attesa del rientro dall’infortunio, sempre più imminente dell’opposta Tolok, che può fare la differenza. Il duello tra Egonu e le ex compagne di Nazionale sarà uno dei temi caldi di una serata che promette spettacolo ed equilibrio.

Milano, fin qui impeccabile in casa tra Allianz Cloud e Monza, punta a sfruttare l’entusiasmo del pubblico per consolidare il podio e avvicinare la vetta di Conegliano, ancora imbattuta. Novara, invece, cerca un colpo esterno di prestigio per rilanciare la propria corsa dopo un calendario impegnativo, che l’ha vista già affrontare Conegliano e Scandicci.

Il fischio d’inizio è in programma all’Unipol Forum di Assago sabato 15 novembre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sgratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley e Igor Gorgonzola Novara.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

Unipol Forum Assago

Sabato 15 novembre

Ore 20.30. Numia Vero Volley Milano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Tv su Raisport Hd, streaming gratuito su Rai Play e a pagamento su Volleyballworld.com

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport Hd

Diretta streaming: Volleyballworld.com e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.