Dove vedere in tv lo slalom femminile di Gurgl 2025: startlist, orari, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 23 novembre si disputerà lo slalom femminile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca in Austria per la terza tappa stagionale e ci sarà spazio per la seconda gara tra i rapid gates dopo l’Opening a Levi. L’appuntamento alle ore 10.30 per la prima manche e alle ore 13.30 per la seconda.

Il risultato sarà il medesimo di quello in Lapponia? Vedendo quanto avvenuto sulla Black Levi, il rischio è elevato. Mikaela Shiffrin è pronta a concedere il bis dopo la vittoria schiacciante sulle nevi finlandesi. La fuoriclasse statunitense ha messo in mostra la migliore versione di sé su una pista non certo impossibile per tracciatura e pendenze e, di conseguenza, a Gurgl su un terreno ancor più ideale per le sue qualità, potrebbe anche fare meglio.

Lara Colturi, dopotutto, seconda a Levi, proverà nuovamente a brillare, con la consapevolezza che mettere in dubbio il dominio della nativa di Vail sarà quanto mai complicato. Zrinka Ljutic, invece, è chiamata alla riscossa dopo un esordio tra i rapid gates non certo soddisfacente per la vincitrice della Coppa di slalom 2025. In casa Italia, invece, vedremo in azione Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom femminile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e la seconda su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

SLALOM FEMMINILE GURGL

Sabato 22 novembre

Ore 10.30 Slalom femminile a Gurgl, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom femminile a Gurgl, seconda manche – Diretta streaming su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE GURGL: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: prima manche su Rai 2 e seconda manche su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE GURGL

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

12 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

18 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

19 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

20 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

21 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

22 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

23 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

24 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

26 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

27 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

28 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

29 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

39 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

40 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

41 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

42 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

43 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

44 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

46 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

47 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

50 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

51 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

52 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

53 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

54 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

55 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

56 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

57 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

58 516774 BUFF Faye 2004 SUI Atomic

59 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

60 516700 KLOPFENSTEIN Amelie 2002 SUI Head

61 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

62 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli

63 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

64 45439 MAHON Sophie 2001 AUS

65 6295885 BELFROND Annette 2002 ITA Rossignol

66 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic