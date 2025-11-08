Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 8 novembre, programma, canali, streaming

Riprende la Superlega Credem Banca con due anticipi della sesta giornata, che si sarebbe dovuta disputare il 19 novembre ma è stata anticipata a oggi, sabato 8 novembre, dopo lo slittamento della Final Four di Supercoppa Italiana a gennaio. Due sfide di grande interesse aprono il weekend: alle 18.00 la Vero Volley Monza ospita la Cisterna Volley all’Opiquad Arena, mentre alle 20.30 al Palasport di Cuneo la MA Acqua S.Bernardo riceve la Itas Trentino.

A Monza, la squadra di Massimo Eccheli cerca riscatto dopo la sconfitta per 3-1 nel derby con Milano, un match che ha mostrato buoni spunti solo a tratti. La Vero Volley, decima con 3 punti, punta a risalire in classifica. L’attacco passa dalle mani di Padar (17 punti all’Allianz Cloud) e di Rohrs (15), mentre in ricezione e in seconda linea servirà maggiore equilibrio per contenere gli avversari. L’obiettivo è ritrovare il gioco fluido che aveva caratterizzato le prime uscite, con Zimmermann a orchestrare e Scanferla leader in difesa. Di fronte ci sarà una Cisterna Volley che, pur ultima con 2 punti, ha spesso messo in difficoltà avversarie più quotate. La formazione laziale, capace di strappare set a Civitanova e Perugia, cerca il colpo esterno per rilanciare la propria corsa salvezza. Le prestazioni del giovane opposto Barotto e del centrale Mazzone, sono le chiavi di un gruppo in crescita che punta molto sull’entusiasmo e sulla battuta per rompere il ritmo di Monza.

In serata, al Palasport di Cuneo, si gioca una delle partite più affascinanti del turno. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronta la Itas Trentino in un confronto che mette di fronte due realtà ambiziose ma reduci da sconfitte. I piemontesi di coach Battocchio hanno perso al tie-break contro Piacenza dopo una gara spettacolare, in cui hanno condotto 2-0 prima di subire la rimonta. Brillante la prova di Feral (22 punti), supportato da Codarin (11) e dal capitano Zaytsev (10), ma Cuneo dovrà ridurre gli errori dai nove metri (19 in totale) per poter ambire a un colpaccio di prestigio. La Itas Trentino di coach Marcelo Mendez arriva invece dal ko per 3-1 a Verona, dove non sono bastati i 15 punti di Faure e gli 11 di Michieletto per contenere l’esuberanza di Keita e compagni. I trentini, quinti in classifica con 6 punti, cercano riscatto e continuità dopo un avvio di campionato altalenante, ma con ampi margini di crescita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prime due partite della sesta di Superlega di volley maschile.

