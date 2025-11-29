Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 29 novembre, canali, streaming

Gli anticipi del sabato aprono un fine settimana ad alta intensità per la Serie A1 femminile, con due partite che promettono ritmo, qualità e temi tecnici di grande interesse. Il pomeriggio si accende a Cuneo (ore 15.30), dove la Honda Cuneo Granda Volley torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo le luci e ombre dell’ultima uscita. Il punto conquistato a Bergamo ha confermato la capacità della formazione piemontese di rimanere aggrappata al match nei momenti complicati, grazie alle prove di rendimento di Pucelj e Diop, protagoniste rispettivamente con 22 e 19 punti. Impressionante anche il dato dai nove metri: ben 15 ace, controbilanciati però dai 20 errori che hanno pesato nel tie-break ceduto 15-11. La squadra di Zanini ha però mostrato una panchina viva, con gli ingressi di Marring e Allaoui capaci di incidere.

A Cuneo arriva un’Igor Gorgonzola Novara in crescita costante. Il 3-0 imposto a Macerata ha certificato l’ottimo stato di forma della formazione di Bernardi, sospinta dalla solidità offensiva di Alsmeier e Tolok, entrambe in doppia cifra, e da una regia sempre più fluida orchestrata da Cambi. Nel gioco al centro, Squarcini e Baijens hanno offerto certezze sia in attacco sia a muro, dando continuità a un sistema che sta trovando automatismi e personalità. Con 23 punti in classifica, Novara vuole proseguire su questa linea di crescita e consolidare la propria presenza nel gruppo delle prime.

In serata (ore 20.30) il palcoscenico si sposta a Perugia, dove la Bartoccini–Mc Restauri prova a misurarsi con la forza d’urto della capolista assoluta: la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le venete arrivano in Umbria con un ruolino immacolato fatto di tredici vittorie consecutive e con il morale altissimo dopo la spettacolare rimonta costruita all’esordio stagionale in Champions League, un tie-break ribaltato con carattere e qualità. Il gruppo di Santarelli continua a brillare per equilibrio, profondità e potenza offensiva: la combinazione Gabi–Adigwe–Fahr, insieme a una Wolosz ancora una volta determinante, ha regalato un altro 3-0 convincente nell’ultima uscita con Firenze.

Perugia, penultima ma determinata a invertire la rotta, cerca risposte e continuità. Il ko di Busto Arsizio ha comunque messo in evidenza segnali positivi, in particolare le prestazioni di Gardini e Williams, capaci di reggere l’urto nei momenti migliori dell’UYBA. La squadra di Giovi sa di dover alzare qualità ed efficienza in cambiopalla, ma potrà provare a sfruttare un possibile calo energetico delle campionesse venete dopo le fatiche europee.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide del sabato della dodicesima giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 29 novembre

Ore 15.30 – Honda Cuneo Granda Volley vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv Raisport Hd, streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV e Dazn