Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno mercoledì 5 novembre (ore 20.30) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena lo scontro diretto per eccellenza tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Scandicci, l’incontro non si era giocato tre settimane fa come da programma originario perché in quella giornata le due compagini si sono fronteggiate per la Supercoppa Italiana.

Al PalaTrieste fu la formazione meneghina a imporsi al tie-break e ad alzare al cielo il trofeo, interrompendo il dominio della corazzata veneta che durava da sei anni e facendo festa per la prima volta nella propria storia entro i confini nazionali. Le Pantere punteranno a una pronta rivincita, mentre il Vero Volley inseguirà una non semplice riconferma. Si tratta di una sfida importante in ottica classifica generale e che si preannuncia particolarmente avvincente, appassionante, vibrante.

Il testa a testa tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak sarà uno dei temi caldi della sfida. Le due bomber, sotto la regia rispettivamente di Francesca Bosio e Joanna Wolosz, saranno affiancate dalle rispettive schiacciatrici: una ritrovata Elena Pietrini e Khalia Lanier da una parte, Gabi e Sillah (o Daalderop) dall’altra. Al centro riflettori puntati su Anna Danesi e Sarah Fahr, due stelle della Nazionale capace di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli ultimi Mondiali, insieme a Egonu e al libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 5 novembre

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.