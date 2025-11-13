A che ora Fritz-De Minaur oggi, ATP Finals 2025: dove vederla in tv e streaming

La quinta giornata delle ATP Finals, in corso di svolgimento a Torino, chiude il girone intitolato a Jimmy Connors designando i nomi dei due giocatori qualificati per le semifinali di sabato e l’avversario contro cui Jannik Sinner si giocherà il pass per la finale. A concludere la sessione pomeridiana sarà l’incontro spareggio tra Alex de Minaur e Taylor Fritz.

L’australiano, testa di serie numero 7, non può prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio se intende alimentare le residue possibilità di qualificazione. In caso di vittoria il giocatore oceanico potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per le ambizioni di Lorenzo Musetti, contro il quale ha perso dopo una maratona di quasi tre ore.

Lo statunitense, sesto favorito del tabellone, dovrà dimostrare di aver smaltito rapidamente la delusione per la sconfitta in rimonta subita nello scontro diretto con il fuoriclasse spagnolo e scendere in campo con la giusta concentrazione per continuare il proprio cammino nel tentativo di difendere la finale raggiunta lo scorso anno. Il bilancio dei precedenti registra la perfetta parità sul punteggio di 5-5, risultato raggiunto da Fritz grazie ai due successi ottenuti lo scorso anno nel round Robin delle ATP Finals e nei quarti di Coppa Davis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di de Minaur-Fritz, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La sfida, la seconda del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 14:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

