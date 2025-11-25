Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi martedì 25 novembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa inizieranno la loro avventura nella nuova edizione della massima competizione continentale e punteranno a partire con il piede giusto di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, ma non dovranno sottovalutare la formazione turca, ammessa al torneo grazie a una wild-card.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato tredici vittorie consecutive in Serie A1 e puntano ad avere la meglio anche nell’incontro che aprirà la Pool D della Champions League, in cui sono presenti anche le polacche del Commercecon Lodz e le tedesche del Dresda. A guidare le Pantere dovrebbero essere le giocatrici di punta: l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la schiacciatrice Gabi, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Tra le fila dello Zeren, che occupa la quarta posizione nel campionato turco alle spalle di VakifBank, Fenerbahce e Galatasaray, spicca la palleggiatrice italiana Ofelia Malinov, ma attenzione anche ad altri nomi interessanti come Aleksandra Uzelac, Saliha Sahin, Svetlana Gatina, Maja Aleksic e Anna Lazareva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Zeren Spor Ankara, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-ZEREN SPOR ANKARA VOLLEY OGGI

Martedì 25 novembre

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Ankara Zeren Spor Kulubu – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA CONEGLIANO-ZEREN SPOR ANKARA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.