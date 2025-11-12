Come cambia la classifica del girone di Sinner con la vittoria di Auger-Aliassime: con Zverev in palio il primo posto

Jannik Sinner può chiudere già questa sera ogni discorso per il primo posto nel Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: la vittoria del canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto dall’azzurro all’esordio, sullo statunitense Ben Shelton semplifica di molto la situazione di classifica.

Questa sera andrà in scena la sfida tra l’italiano ed il tedesco Alexander Zverev, a sua volta vincitore all’esordio sullo statunitense: qualora Sinner dovesse battere il teutonico, in due o tre set non fa differenza, allora sarà certo non soltanto della qualificazione alle semifinali, ma anche del primo posto.

Non sarà un match semplice, in quanto anche il tedesco potrebbe qualificarsi già questa sera, ma per farlo dovrà battere Sinner in due set: l’azzurro, inoltre, ha bisogno di un successo per restare aritmeticamente in corsa per il numero 1 nel ranking ATP a fine anno (saranno in palio 200 punti).

Al momento formalmente, Auger-Aliassime, avendo giocato un match in più, è primo in classifica, con Sinner secondo e Zverev terzo, dato che l’azzurro ha una miglior percentuale di game vinti, ma per forza di cose la graduatoria cambierà questa sera e l’italiano potrebbe blindare già il primato.

CLASSIFICA GRUPPO BJORN BORG

1 Felix Auger-Aliassime (Canada) 1 vittoria – 1 sconfitta, 2 set vinti – 3 set persi, 24 game vinti – 30 game persi

2 Jannik Sinner (Italia) 1 vittoria – 0 sconfitte, 2 set vinti – 0 set persi, 13 game vinti – 6 game persi

3 Alexander Zverev (Germania) 1 vittoria – 0 sconfitte, 2 set vinti – 0 set persi, 13 game vinti – 9 game persi

4 Ben Shelton (Stati Uniti) 0 vittorie – 2 sconfitte, 1 set vinto – 4 set persi, 26 game vinti – 31 game persi