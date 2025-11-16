Cambia la Francia per la Coppa Davis: forfait di Humbert, due nuovi convocati

A quarantotto ore dal debutto nella manifestazione, il match con il Belgio aprirà la Final Eight di Coppa Davis a Bologna, la Francia deve rivedere la composizione della propria formazione e convoca due nuovi giocatori per consentire al capitano Paul-Henri Mathieu di poter varare la miglior formazione possibile.

Il numero uno transalpino Ugo Humbert ha infatti dovuto rinunciare alla convocazione e non potrà raggiungere Bologna a causa di un problema fisico. Il capitano francese ha deciso di convocare, per completare la sua formazione, due atleti: Giovanni Mpetshi-Perricard e Corentin Moutet.

Le scelte del tecnico non sono state ancora definite, potrebbe però sembrare plausibile, su una superficie indoor, affidarsi a Giovanni Mpetshi-Perricard, giocatore in possesso di un servizio fenomenale e di potenti colpi da fondo. Nel caso in cui la scelta dovesse ricadere su Moutet si tratterebbe di un profilo di giocatore talentuoso che ha tante variazioni nel suo repertorio.

Sembra abbastanza scontato ipotizzare l’utilizzo di Arthur Rinderknech, reduce dalla finale del Masters 1000 di Shanghai e da un finale di stagione ampiamente positivo, come primo singolarista. La vincente dell’incontro Francia-Belgio sfiderà in semifinale la squadra che si aggiudicherà il confronto italia-Austria.