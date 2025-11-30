Calcio femminile, Italia sfida per la seconda volta in amichevole gli USA: obiettivo salire di livello

Obiettivo crescere di livello. La Nazionale italiana di calcio femminile ci riprova e alle 01.00 italiane di martedì 2 dicembre affronterà per la seconda volta in amichevole gli USA, concludendo così al tournèe negli States, funzionale al percorso di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali dell’anno scorso. A Orlando, nel primo friendly match, le azzurre sono state sconfitte 3-0.

Un risultato un po’ bugiardo per quanto fatto vedere dalle ragazze di Andrea Soncin. Un primo tempo giocato alla pari con la selezione più titolata al mondo, poi il calo che ha permesso alle statunitensi di trovare altri due gol e centrare così l’undicesimo successo del loro brillantissimo 2025. Dopo la rete a freddo di Moultrie, nella ripresa arriva il micidiale uno-due di Macario, ma nel mezzo la Nazionale ha costruito almeno tre ottime occasioni con Linari, Cambiaghi e Beccari, fallendo per un pizzico di imprecisione la possibilità di dare un altro volto al match.

Sarà questo uno degli obiettivi nel confronto al Chase Stadium di Fort Lauderdale, l’impianto che finora ha ospitato le gare casalinghe dell’Inter Miami, club nel quale milita Leo Messi. Soncin vorrà trarre spunto da quanto è accaduto nella prima sfida contro le americane, proprio per trovare quella concretezza che nel primo confronto è mancato.

“Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile, ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più“, aveva dichiarato dopo il primo match il CT. Vedremo se la compagine tricolore saprà imparare in fretta dai propri errori, apportando quei correttivi necessari per giocarsela contro le padrone di casa. Una prova di maturità attende la Nazionale in “rosa”.