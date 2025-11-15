Calcio a 5, Active Network e Fortitudo Pomezia a segno in casa nell’ottavo turno di Serie A

Fattore campo preponderante nell’ottavo turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Dopo le affermazioni di Covei Meta Catania, L84 Torino, Sporting Sala Consilina e Napoli Futsal, ad allungare la striscia dei successi casalinghi sono arrivate le vittorie di Active Network e Fortitudo Pomezia.

A Orte i viterbesi di Monsignori si sono imposti 3-2 contro il CDM Futsal, passato in vantaggio con Baklanov. Ci hanno pensato poi Pina e Block a ribaltare la situazione tra il primo e il secondo tempo. Foti impatta per gli sposti, ma c’è il gol decisivo firmato da Salamone che regala i tre punti alla compagine laziale. Risultato importante per l’Active, in sesta piazza in classifica generale.

Pomezia, invece, a segno 4-3 contro Cosenza. La partita del PalaLavinium è stata animata dalle marcature di Trentin e Raubo, nel più classico dei botta e risposta. Nella seconda frazione di gioco i Lupi calabresi hanno trovato la via della rete con l’autogol di Matteus.

Una rete che ha dato una bella scossa alla compagine pometina, visto che Matteus, Miguel Angelo e Molitierno hanno posto la loro firma alla voce “gol”. L’autorete di Angelo ha solo illuso la formazione cosentina. Fortitudo, dunque, in zona Final Eight.