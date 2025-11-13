A che ora Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz oggi, ATP Finals 2025: dove vederli in tv e streaming

Oggi, giovedì 13 novembre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori termineranno il loro cammino nella fase a gironi del doppio alle ATP Finals 2025. Un percorso, fino a questo momento, senza macchia per i due azzurri che hanno fatto vedere una condizione psicofisica invidiabile, esaltandosi davanti al pubblico dell’Inalpi Arena di Torino.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ DALLE 11.30

L’emiliano e il piemontese, infatti, hanno ottenuto due vittorie in altrettanti incontri. Particolarmente significativa l’affermazione contro la coppia Granollers/Ceballos, in quanto lo spagnolo e l’argentino avevano sempre rappresentato un ostacolo difficile da superare. In questa circostanza, invece Bolelli e Vavassori hanno messo in mostra un tennis superiore.

Risultati che hanno permesso al doppio tricolore di staccare il biglietto con un match d’anticipo per le semifinali e da primi nel girone. Per questo, la sfida odierna contro i campioni del 2024, Krawietz/Puetz, sarà funzionale per lo più a dare continuità rispetto a quanto messo in mostra in questo torneo.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz, valida per la fase a gironi del doppio alle ATP Finals 2025 di Torino, andrà in scena quest’oggi sul campo dell’Inalpi Arena a partire dalle 11.30. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ ATP FINALS 2025

Giovedì 13 novembre

Ore 11:30 Krawietz (FER)/Puetz (GER) [6]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Fritz (USA) [6]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Musetti (ITA) [9] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA VAVASSORI/BOLELLI-KRAWIETZ-PUETZ ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport