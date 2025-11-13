Ben Shelton: “Non è stata la settimana che speravo, devo lavorare per migliorare”

L’avventura di Ben Shelton nelle ATP Finals 2025 di Torino non è andata come avrebbe desiderato. Dopo la sconfitta in due set, non senza rimpianti, contro il tedesco Alexander Zverev, è arrivato il ko ieri contro il canadese Felix Auger-Aliassime sullo score di 4-6, 7-6, 7-5. Un risultato che, in considerazione di quanto fatto poi da Jannik Sinner (vittorioso contro Zverev in due set), ha portato all’eliminazione con una partita d’anticipo dalla competizione.

Per questo la sfida contro Sinner, domani pomeriggio, sarà funzionale solo all’acquisizione di 200 punti nel ranking ATP, vista la qualificazione alla semifinale da primo del girone di Jannik. “È stata una partita dura, che sentivo di avere in mano”, ha spiegato in conferenza stampa. “Non ho giocato in modo perfetto, ma stavo competendo bene. Devo dare merito a Felix: ha servito in modo eccezionale, è stato aggressivo, è venuto spesso a rete e nei momenti importanti ha eseguito meglio di me“, ha raccontato l’americano.

Un match nel quale Shelton si è mostrato sofferente al ginocchio, dopo una caduta, ma in conferenza stampa ha minimizzato: “Sto bene. Ho colpito forte il terreno e mi ha fatto male per 10-15 minuti, ma poi non ho sentito più nulla. Non avevo intenzione di fermarmi per chiamare il fisioterapista, volevo solo continuare a giocare. Forse l’adrenalina ha fatto il resto“.

“Non è stata la settimana che speravo, ma sono felice di aver vissuto questa esperienza. È un formato nuovo, con i migliori del mondo, e serve tempo per adattarsi. Voglio tornare a lavorare, essere orgoglioso di ciò che ho fatto e usare la delusione come motivazione per il prossimo anno“, ha concluso.