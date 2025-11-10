Ben Shelton: “Ho commesso troppi errori, Zverev è uno dei migliori in risposta”

Si è conclusa con la vittoria di Alexander Zverev la prima giornata delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, l’ultimo singolare del day-1 ha visto il tedesco affrontare e vincere il match contro Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6. Prima vittoria per il numero 3 del ranking che, aspettando l’incontro tra Sinner ed Auger-Aliassime, sale in testa nel Gruppo Bjorn Borg.

Partita solida quella giocata dal teutonico che, soprattutto nel secondo set, è riuscito a difendersi nel migliore dei modi dal tentativo di allungare la partita di Shelton. L’americano è infatti salito di colpi nel secondo parziale, riuscendo nel tie-break a guadagnarsi ben tre palle per il set. Tuttavia Zverev ha risposto nel migliore dei modi, recuperando lo svantaggio e chiudendo un match che poteva complicarsi.

Lo statunitense, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: “Il mio rovescio è stato eccezionale. Non ho avuto problemi in quel reparto. Ho realizzato vincenti con il rovescio, cosa insolita per me. Ho avuto un ottimo controllo della palla. Ho commesso pochissimi errori non forzati da quel lato. So che il mio dritto è un’arma potente. Infatti, oggi ho perso con il dritto. La mia stabilità sul rovescio è stata un punto a favore. Ho iniziato a trovare il modo di conquistare punti al ritorno verso la fine della partita. Il suo servizio è stato eccezionale, rendendomi la vita molto difficile”.

“Ho migliorato man mano che la partita proseguiva. Se avessi vinto uno di quei punti set nel secondo set, potremmo essere in una situazione diversa ora. Sì, oggi ho sentito di avere più controllo rispetto ai match precedenti contro di lui, anche se sto ancora cercando la chiave. Ho commesso troppi errori non forzati, soprattutto con il dritto. Non ho colpito il dritto come avrei voluto. So che è qualcosa che devo migliorare”, ha poi concluso Shelton.