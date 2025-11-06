ATP Finals 2025: la composizione e i nomi dei due gironi. Sinner attende Musetti?

Sono stati sorteggiati i due gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. L’appuntamento è sul cemento indoor di Torino dal 9 al 16 novembre, dove i giocatori qualificati si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del trofeo e per il sempre ambito titolo di maestro, attualmente detenuti da Jannik Sinner, che lo scorso anno dettò legge da imbattuto sempre di fronte al proprio pubblico.

Jannik Sinner si presenterà nel capoluogo piemontese con la possibilità di chiudere l’anno da numero 1 del mondo, ma dovrà vincere l’evento da imbattuto e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz vinca massimo due partite nella fase a gironi e non si spinga oltre le semifinali (oppure vincere con una sconfitta all’attivo e che l’iberico si imponga solo in un match, oppure trionfare con due ko nel round robin e che il suo rivale rimanga a bocca asciutta).

I due raggruppamenti sono stati intitolati in onore di due leggende del tennis, ovvero Jimmy Connors e Bjorn Borg. Jannik Sinner è finito nel girone che porta il nome del fenomenale svedese e dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo, sconfitto nella recente finale del torneo ATP 500 di Vienna e nella semifinale del Masters 1000 di Parigi) e l’arcigno statunitense Ben Shelton (numero 6, strapazzato nella capitale francese) e poi il “Mister X”.

Jannik Sinner dovrà infatti attendere per conoscere l’identità dell’ultimo avversario: sarà Lorenzo Musetti se il toscano riuscirà a vincere il torneo ATP 250 di Atene, altrimenti sarà il canadese Felix Auger-Aliassime. Per il fuoriclasse altoatesino si profila dunque o un derby o un incrocio con il nordamericano travolto nell’atto conclusivo sul cemento de La Defense Arena di Nanterre.

Nel gruppo Jimmy Connors, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz (che lunedì tornerà numero 1 del mondo) se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic (numero 4 della graduatoria internazionale, il 24 volte Campione Slam sta attualmente giocando ad AStene), lo statunitense Taylor Fritz (numero 5) e l’australiano Alex de Minaur (numero 7). Chi di questi potrà essere un alleato di Sinner nella corsa al numero 1 del mondo?

GIRONI ATP FINALS 2025

GRUPPO JIMMY CONNORS

1. Carlos Alcaraz (Spagna)

4. Novak Djokovic (Serbia)

5. Taylor Fritz (USA)

7. Alex de Minaur (Australia)

GRUPPO BJORN BORG

2. Jannik Sinner (Italia)

3. Alexander Zverev (Germania)

6. Ben Shelton (USA)

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia). L’azzurro deve vincere il torneo ATP 250 di Atene per qualificarsi, altrimenti giocherà il nordamericano.