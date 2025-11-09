ATP Finals 2025, Alcaraz esordisce con De Minaur. Zverev-Shelton già decisiva, tocca subito a Bolelli/Vavassori

Si alza finalmente il sipario sulle ATP FInals 2025. Un’edizione che ha già subito un cambiamento abbastanza importante rispetto a quelle passate, visto che in questa prima giornata si apriranno entrambi i due gruppi del torneo di singolare. Gli organizzatori e l’ATP hanno dovuto correre ai ripari, visto che fino a ieri pomeriggio non si sapeva ancora chi tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti avrebbe partecipato al torneo. Alla fine ci saranno entrambi, dopo che Novak Djokovic ha annunciato un ritiro abbastanza scontato, ma sul quale il serbo ha voluto giocare fino all’ultimo, decidendo per un silenzio fino a ieri abbastanza inutile e anche probabilmente irrispettoso verso chi gestisce le ATP Finals, il pubblico (i tifosi e gli amanti di Djokovic sono comunque tanti) e anche lo stesso Musetti, che ha sprecato tante energie e che invece avrebbe potuto riposare proprio in vista dell’esordio del torneo.

Ad aprire il programma nel torneo di singolare sarà dunque Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno e principale favorito nel gruppo dedicato a Jimmy Connors. Lo spagnolo ha nel mirino quello di chiudere imbattuto il girone in modo da essere sicuro di chiudere l’anno da numero uno del mondo e soprattutto vincere il raggruppamento potrebbe permettergli di evitare il grande rivale Jannik Sinner in semifinale. Alcaraz comincerà il suo cammino contro l’australiano Alex de Minaur, forse l’anello debole del gruppo, che arriva a Torino con un po’ di incertezze dopo gli ultimi risultati, ma che vuole comunque dimostrare di valere i primi otto del mondo e comunque pericoloso anche perchè oggi pomeriggio non avrà nulla da perdere.

Molto importante la sfida della sera nel girone “Bjorn Borg”. Infatti si affrontano Alexander Zverev e Ben Shelton e chi perde potrebbe già trovarsi in una situazione molto delicata in ottica qualificazione alle semifinali. Il tedesco è forse il rivale più accreditato di Sinner in questo girone, anche perchè è riuscito ad impensierire molto l’altoatesino a Vienna, mentre sicuramente il precedente di Parigi va cancellato per le precarie condizioni del numero tre. Attenzione, però, ad un Ben Shelton che può essere molto pericoloso su questa superficie, anche se l’americano non sembra arrivare alle Finals nelle condizioni migliori.

Saranno delle ATP Finals molto azzurre e non solo per la presenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma anche per quella nel torneo di doppio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. Sarà subito un esordio di fuoco per la coppia azzurra, che affrontano i britannici Cash/Glasspool, numeri uno del seeding. Una vittoria potrebbe già far cambiare le gerarchie in un gruppo comunque molto incerto e nel quale sono presenti anche le coppie Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz, che invece apriranno loro l’intero programma in un’altra sfida molto interessante.