Aryna Sabalenka vince ma si sfoga contro il suo allenatore: “Ero molto stressata, sono stata troppo dura con lui”

Ieri pomeriggio è andato in scena il match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula valido per il Gruppo A delle WTA Finals 2025 in scena a Riad. La bielorussa, dopo l’ottimo successo nel match di esordio contro Jasmine Paolini, ha ottenuto la sua seconda vittoria, battendo l’americana con il punteggio di 6-4 2-6 6-3. Per qualificarsi alla fase successiva, Sabalenka dovrà vincere almeno un set nella partita di domani contro Coco Gauff.

La numero 1 al mondo ha offerto una prestazione di alto livello, intervallata solo da un brutto secondo set. Nell’ultimo parziale la bielorussa ha ritrovato il feeling con i suoi colpi, non perdendo mai lucidità. Alla gioia per la vittoria però si contrappone un momento di tensione che non è passato inosservato. Nel corso del terzo set, una Sabalenka furiosa si è scagliata contro il suo allenatore Anton Dubrov che ha poi lasciato il campo contrariato.

Come riportato da puntodebreak.com, la bielorussa ha così chiarito la questione: “Forse sono stata troppo dura con lui in quel momento, spero che sia ancora qui nello stadio, la verità è che non so dov’è. La realtà è che stava male, momenti di grande frustrazione che dovevo sfogare in qualche modo e beh, diciamo che ho esagerato. Che se ne sia andato dallo stadio è la cosa giusta, in quel momento è meglio lasciarmi sola con i miei problemi, solo spero che non sia troppo deluso da me. Mi dispiace, ero molto stressata e ho riversato completamente quella rabbia su di lui, ma al contempo mi ha aiutato a esplorare il mio miglior tennis”.

Sul prosieguo del torneo: “Come ho detto in altre occasioni, affronto questo torneo con una mentalità molto chiara: devo vincere cinque partite se voglio diventare campionessa, se voglio finalmente alzare questo trofeo con le mie mani. Nella mia prossima partita voglio entrare in campo con un’idea di tennis molto più definita, magari aggiustando un paio di dettagli con il mio servizio per renderlo più pericoloso, qualsiasi cosa che possa aiutarmi a mostrare il mio miglior tennis”.