Alcaraz-Aliassime oggi, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

È il momento di decidere i giocatori che nelle due partite di domani si giocheranno i titoli del torneo di singolare e di quello di doppio. Le ATP Finals di Torino sono giunte al penultimo atto e tornano in campo per le semifinali. Chiuderà il programma odierno l’incontro tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

Il fenomeno spagnolo ha dominato la scena nel girone intitolato a Jimmy Connors e ha chiuso il suo percorso con tre vittorie in altrettante uscite. L’affermazione ottenuta nell’ultimo incontro con Lorenzo Musetti ha assunto un gusto ancor più speciale perché ha consegnato al giocatore iberico la certezza di chiudere l’anno come numero 1 ATP.

Il canadese ha ribadito anche nella sfida con Zverev di ieri sera la sua costante crescita ed è riuscito a venire a capo di una partita assolutamente non semplice nella quale la tensione derivante dall’importanza della posta in palio ha certamente giocato un ruolo importante. Aliassime è stato autore di una straordinaria seconda parte di stagione e adesso può permettersi il lusso di godersi il meritato premio entrando in campo con lo spagnolo senza aver nulla da perdere e con la serenità di chi può giocarsi le proprie carte a viso aperto. Chi passa affronterà in finale il vincente della sfida Sinner-de Minaur.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Alcaraz-Auger-Aliassime, seconda semifinale delle ATP Finals. La sfida, la quarta del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 20:30 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI

Sabato 15 novembre – Semifinali-Inalpi Arena

Dalle ore 12.00

Bolelli (ITA) / Vavassori (ITA) [7] – Heliovaara (FIN) / Patten (GBR) [2]– Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Non prima delle 14.30

Sinnner (ITA) [2]–de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Non prima delle 18.00

Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Cash (GBR) / Glasspool (GBR) [1] – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle 20.30

Alcaraz (ESP) [1] –Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ALCARAZ-AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport