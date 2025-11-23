A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom femminile Gurgl 2025, programma, streaming

Dopo il solito pazzo slalom maschile, in questa domenica tocca alle donne. Nuovo appuntamento con le specialiste dei rapid gates e ovviamente tutta l’attenzione è posta su Mikaela Shiffrin. L’americana è la grandissima favorita dopo aver dominato lo slalom di Levi, in cui ha inflitto distacchi abissali a tutte le avversarie.

Sono in tante che proveranno a rompere il dominio di Shiffrin, partendo dalla croata Zrinka Ljutic, ma passando anche da quella Lara Colturi che in Finlandia ha conquistato un meraviglioso secondo posto. Fari puntati anche sulla tedesca Lena Duerr, sulla svizzera Wendy Holdener e pure la padrone di casa Katharina Liensberger.

Tra le azzurre mancherà ancora Martina Peterlini e con un gruppo che cerca di migliorarsi dopo che a Levi solo Emilia Mondinelli è andata a punti (ventisettesima). Ci si aspetta un riscatto da parte sicuramente di Lara Della Mean, unica tra le italiane a partire tra le prime trenta. In pista anche Giorgia Collomb, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Gurgl, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO GURGL 2025

Domenica 23 Novembre

10.30 Prima manche slalom femminile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom femminile Gurgl (Austria)

SLALOM FEMMINILE GURGL 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prime manche), RaiSport (seconde manche) in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

SLALOM FEMMINILE GURGL 2025: LA STARTLIST

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

12 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

18 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

19 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

20 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

21 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

22 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

23 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

24 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

26 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

27 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

28 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

29 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

39 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

40 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

41 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

42 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

43 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

44 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

46 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

47 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

50 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

51 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

52 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

53 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

54 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

55 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

56 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

57 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

58 516774 BUFF Faye 2004 SUI Atomic

59 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

60 516700 KLOPFENSTEIN Amelie 2002 SUI Head

61 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

62 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli

63 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

64 45439 MAHON Sophie 2001 AUS

65 6295885 BELFROND Annette 2002 ITA Rossignol

66 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic