A che ora la Cinque Mulini 2025 oggi in tv: programma, canale, streaming, chi partecipa

Oggi domenica 23 novembre si disputa la Cinque Mulini 2025, tradizionale evento internazionale di corsa campestre che va in scena sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). Per la seconda edizione consecutiva si gareggia in pieno autunno e non a fine gennaio come era in precedenza, facendo entrare nel vivo la stagione di Cross che il prossimo 14 dicembre proporrà gli Europei a Lagos e che il 10 gennaio regalerà i Mondiali negli Stati Uniti d’America.

Si preannuncia un evento particolarmente avvincente, appassionante e di altissima caratura tecnica e agonistica, considerando che si tratta di una tappa gold del World Athletics Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di specialità). Si incomincerà alle ore 11.50 con la gara femminile (sulla lunghezza di 6.200 metri, tre tornate di un percorso sempre molto esigente) e si proseguirà alle ore 12.30 con la prova maschile (che si snoderà per 8.200 metri, quattro giri).

Grande attesa per Iliass Aouani, Campione d’Europa e bronzo mondiale di maratona: un italiano non vince dal 1986 con Alberto Cova, magari l’ingegnere milanese firmerà il colpaccio. I suoi rivali di riferimenti saranno il keniano Matthew Kipkoech Kipruto (campione in carica), l’eritreo Saymon Amanuel e l’etiope Adehena Kasaye. Gli altri azzurri di riferimento saranno Pietro Arese (oro europeo in staffetta), Nekagenet Crippa, Osama Zoghlami, Luca Alfieri, Yassin Bouih.

Tra le donne spiccano l’etiope Yenenesh Shimket (vincitrice lo scorso anno davanti a Jebet e Nadia Battocletti, che oggi sarà impegnata in un cross in terra spagnola per prepararsi in vista della rassegna continentale, dove sarà chiamata a difendere il titolo), la keniana Sharon Chepkemoi, la burundese Elvanie Nimbona, mentre l’Italia sarà rappresentata soprattutto da Valentina Gemetto, Micol Majori, Gaia Colli e Nicole Reina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Cinque Mulini 2025, evento di corsa campestre facente parte del World Athletics Cross Country Tour. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CINQUE MULINI 2025 OGGI

Domenica 23 novembre

Ore 11.50 Gara femminile (su 6.200 metri, 3 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Gara maschile (su 8.200 metri, 4 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CINQUE MULINI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.