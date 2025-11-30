A che ora il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Flamanville 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

Chi riuscirà a fermare la corsa di Thibau Nys? Chi saprà approfittare dell’assenza di Lucinda Brand? L’Italia riuscirà a confermare gli ottimi risultati ottenuti la settimana scorsa a Tabor? Questi gli interrogativi principali a cui l’odierna giornata di gare proverà a rispondere. Il ciclocross internazionale si sposta a Flamanville, in Francia, per disputare le gare della seconda tappa di Coppa del mondo.

In campo maschile, partenza prevista alle 15:10, Thibau Nys ha imposto, con una prova di forza, il sigillo sulla gara disputata in Repubblica Ceca. Sembra più che lecito attendersi il pronto tentativo di reazione da parte del campione europeo Toon Aerts, del vincitore dello scorso anno Michael Vanthourenhout e degli olandesi Pim Ronhaar e Joris Nieuwenhuis.

Nell’élite femminile, il via sarà dato alle 13:40, mancheranno Lucinda Brand e l’azzurra Sara Casasola, prime due classificate della scorsa settimana. Occhi puntati sulle olandesi Inge Van der Heijden, Leonie Bentveld, Aniek van Alphen e Shirin Van Anrooij. Da seguire con attenzione le prestazioni delle francesi Amandine Fouquenet e Célia Gery.

L’Italia non presenta atleti nelle due gare élite e affida le sue speranze alle categorie giovanili dopo i quattro podi ottenuti all’esordio. Nell’Under 23, gara in cui Stefano Viezzi ha ottenuto il terzo posto la settimana scorsa, debutta nella competizione il campione continentale Mattia Agostinacchio. Nella prova juniores maschile le punte azzurre sono Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola, mentre nella juniores femminile cerca una conferma ulteriore il tandem Giorgia Pelizzotti-Elisa Bianchi.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Flamanville sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD per la categoria élite donne. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 2 per la categoria élite uomini, su Discovery+ per quanto riguarda le categorie élite maschile e femminile. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle due gare Elite.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE 2025

30 novembre

09.30 Gara juniores uomini

10.35 Gara juniores donne

12.00 Gara U23 uomini

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

