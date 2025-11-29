A che ora gli sport invernali oggi: orari 29 novembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Copper Mountain, mentre la Coppa del Mondo di biathlon muoverà i primi passi con la disputa delle due staffette di genere a Oestersund. Si scaldano i motori anche per la Coppa del Mondo di sci di fondo, che proporrà le sprint in tecnica classica a Ruka.

Gli Europei di curling si concluderanno con la disputa delle finali per l’oro sul ghiaccio di Lohja, poi ampio spazio anche al World Tour di short track in quel di Dordrecht. Da seguire con attenzione anche le prove di Coppa del Mondo per quanto concerne la combinata nordica, il salto con gli sci e il bob, senza dimenticarsi del Big Air di snowboard a Secret Garden.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 22 febbraio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 29 novembre

05.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Secret Garden, finali (diretta streaming su Discovery+)

08.55 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile: Scozia vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel)

09.15 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, HS142 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.25 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.15 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.35 SHORT TRACK – World Tour a Dordrecht, terza giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile: Svizzera vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, The Curling Channel)

14.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.55 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

18.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS105 femminile a Falun, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)