WTA Wuhan 2025, Sabalenka e Gauff approdano ai quarti. Swiatek sulla strada di Paolini

È tempo di definire il quadro delle migliori otto. Il torneo WTA di Wuhan affronta una giornata intensa con i match degli ottavi di finale. Rispettano il pronostico e approdano ai quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff. Sarà la polacca Iga Swiatek a sfidare Jasmine Paolini.

Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Nell’incontro di apertura l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero sei, regola 7-5 3-6 6-3 la russa Ekaterina Alexandrova, nona favorita del seeding, in due ore e sette minuti. L’americana risolve il match a proprio favore grazie al break decisivo operato nel sesto gioco del terzo set per il provvisorio 4-2, difende i propri turni di servizio e chiude i conti con il decisivo 6-3. Compito decisamente più agevole quello della numero uno del mondo. Aryna Sabalenka liquida la russa Liudmila Samsonova 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti. La bielorussa chiude la sua giornata con sei ace, un doppio fallo e il 66% di prime palle. Il servizio si rivela ancora una volta un’arma decisiva con il 77% dei punti vinti sulla prima e l’81% sulla seconda.

Iga Swiatek, testa di serie numero due, rispetta il pronostico favorevole della vigilia e regola l’elvetica Belinda Bencic 7-6(4) 6-4 in due ore e dieci minuti. In chiusura di giornata l’americana Coco Gauff, terza favorita del tabellone, travolge la cinese Shuai Zhang 6-3 6-2 in poco più di un’ora.

Sarà lotta punto a punto quella per arrivare in Arabia Saudita. Jasmine Paolini cede nuovamente il primo set, cresce alla distanza e approfitta del ritiro della danese Clara Tauson sul punteggio di 3-6 6-3 3-1 per staccare il biglietto che vale l’accesso ai quarti di finale. Elena Rybakina non molla di un centimetro nella sua rincorsa verso le Finals. La kazaka, che chiude la partita con 8 ace e l’86% di punti vinto sulla prima di servizio, supera l’ostacolo Linda Noskova 6-3 6-4 in un’ora e ventotto minuti.

Nella sfida tra outsider la ceca Katerina Siniakova piega la statunitense Iva Jovic 7-5 6-2 un’ora e quarantotto minuti di gioco. Continua la corsa di Laura Siegemund. La veterana tedesca, dopo aver eliminato la russa Mirra Andreeva, doma la polacca Magdalena Frech 6-4 7-6(2) al termine di una maratona di due ore e quaranta minuti.