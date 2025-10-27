WTA Finals 2025: il girone ideale e quello da evitare per Jasmine Paolini

Con il rilascio dell’aggiornamento di lunedì 27 ottobre è stata ufficializzata la classifica definitiva della Race WTA 2025, che ha qualificato le prime otto tenniste in graduatoria alle Finals: l’ottava posizione è stata arpionata da Jasmine Paolini, con 6 punti di margine sulla russa Mirra Andreeva, esclusa dal torneo di Riad.

In realtà ci sarà un doppio impegno per Jasmine Paolini, che dovrà affrontare le Finals in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata nel corso della prima fase a gironi (1-6 novembre).

Le fasce del sorteggio saranno definite proprio seguendo la Race rilasciata in data odierna: le teste di serie saranno la bielorussa Aryna Sabalenka (9870) e la polacca Iga Świątek (8195), mentre sarà interamente statunitense la seconda fascia, con Coco Gauff (6563) ed Amanda Anisimova (5887).

Nella terza urna ci sarà l’altra statunitense Jessica Pegula (5183) con la kazaka Elena Rybakina (4350), infine nella quarta ed ultima fascia ci saranno l’altra statunitense Madison Keys (4335) e l’azzurra Jasmine Paolini (4325).

Le otto giocatrici saranno divise in due gironi, e le tenniste inserite nella stessa fascia non potranno finire nel medesimo girone: le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, e le due vincenti si affronteranno poi in finale.

Il girone da evitare per Jasmine Paolini potrebbe essere quello comprendente la bielorussa Aryna Sabalenka e le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre il raggruppamento ideale potrebbe essere quello formato dalla polacca Iga Świątek, dalla statunitense Amanda Anisimova e dalla kazaka Elena Rybakina.

GRADUATORIA FINALE SINGOLARE RACE WTA 2025

1 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 9870

2 Iga Świątek (Polonia) 8195

3 Coco Gauff (Stati Uniti) 6563

4 Amanda Anisimova (Stati Uniti) 5887

5 Jessica Pegula (Stati Uniti) 5183

6 Elena Rybakina (Kazakistan) 4350

7 Madison Keys (Stati Uniti) 4335

8 Jasmine Paolini (Italia) 4325

FASCE SORTEGGIO SINGOLARE WTA FINALS 2025

Teste di serie: Aryna Sabalenka (Bielorussia), Iga Świątek (Polonia).

Seconda fascia: Coco Gauff (Stati Uniti), Amanda Anisimova (Stati Uniti).

Terza fascia: Jessica Pegula (Stati Uniti), Elena Rybakina (Kazakistan).

Quarta fascia: Madison Keys (Stati Uniti), Jasmine Paolini (Italia).

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE PER JASMINE PAOLINI

Iga Świątek (Polonia), Amanda Anisimova (Stati Uniti), Elena Rybakina (Kazakistan), Jasmine Paolini (Italia).

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE PER JASMINE PAOLINI

Aryna Sabalenka (Bielorussia), Coco Gauff (Stati Uniti), Jessica Pegula (Stati Uniti), Jasmine Paolini (Italia).