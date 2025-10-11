United Rugby Championship: Treviso doma e domina i Lions con 4 mete di Lynagh

Terzo turno dell’United Rugby Championship e allo stadio Monigo sono scese in campo la Benetton Treviso e i Lions. Per i veneti era caccia al secondo successo consecutivo nel torneo, mentre i sudafricani erano reduci da due ko di misura nelle prime due uscite stagionali. Ecco come è andata.

Partenza subito difficile per Treviso, che dopo neanche un minuto commette un’infrazione palla in mano nei propri 22 metri e i Lions vanno sulla piazzola con Smith per lo 0-3 iniziale. Poco dopo bell’attacco di Treviso, ma Izekor non riesce ad arrivare fino in fondo e nulla di fatto. Insistono i padroni di casa e all’8’ arriva la meta di Rhyno Smith che si tuffa al largo per il 5-3. Torna a spingere la squadra sudafricana, ma al 14’ su un pallone perso in attacco nei 22 biancoverdi c’è la ripartenza di Mendy, palla a Smith, poi ovale a Lynagh che va fino in fondo per il 10-3.

Tanti palloni persi in avanzamento, ma insiste la Benetton Treviso che al 20’ segna la sua terza meta, questa volta con Simone Ferrari che si tuffa oltre dopo una lunga azione e veneti che scappano sul 17-3. Prova a reagire la formazione ospite e dopo una lunghissima azione arriva la meta di Davids alla bandierina, ma il tmo annulla perché il giocatore non schiaccia e perde il possesso dell’ovale. Restano, però, in attacco i Lions e al 27’ è Ntlabakanye ad andare fino in fondo e punteggio sul 17-10. Ma non ci sta la Benetton e non ci sta Lynagh che alla ripartenza riceve palla da Werchon, si infila e si invola per il 24-10 con cui si chiude il primo tempo.

Avvio di ripresa con subito un fallo dei Lions nei propri 22 metri e Umaga può subito andare sulla piazzola per andare oltre il doppio break sul 27-10. Insiste ancora la formazione veneta, ma manca la chance di chiudere subito i giochi. Al 52’, però, placcaggio senza palla di Gallo e Treviso che per dieci minuti restano in inferiorità numerica. Prova a sfruttare la superiorità la squadra sudafricana, ma sbaglia molto e Benetton che può far passare i minuti.

Treviso che, così, si salva dall’inferiorità numerica, anche se i Lions restano nella metà campo biancoverde. Ma al 70’ arriva l’errore banale di Rynhardt Jonker che commette un fallo evitabile e arriva il cartellino giallo per i Lions. E subito dopo arriva la tripletta per Lynagh che chiude un’azione veloce di Treviso e punteggio sul 34-10. Si rilassa la Benetton e al 78′ arriva la meta di Conrad van Vuuren per il 34-15. Arrivano, poi, i gialli a Maile e Horn, entrambi per avanti volontario, e arriva il poker di Lynagh per il 41-15 finale.