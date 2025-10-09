United Rugby Championship, la Benetton Treviso cerca conferme con i Lions

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Benetton Treviso nel terzo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo sabato pomeriggio arrivano i sudafricani Lions. Per i veneti la chance di bissare il sofferto successo dello scorso weekend contro Glasgow, mentre la formazione sudafricana è ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La Benetton Treviso si è imposta con un drop a tempo scaduto contro i Warriors dopo il ko subito all’esordio a Galway con il Connacht e la squadra di Calum MacRae vuol far valere nuovamente il fattore campo anche sabato. E con Glasgow tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Riccardo Favretto, che evidenzia come con i Lions sarà un match molto diverso.

“I Lions sono una squadra molto diversa rispetto a Glasgow. Una squadra molto fisica e quello che dobbiamo puntare a migliorare, e su cui stiamo già lavorando, è il fatto di aumentare la comunicazione all’interno del campo e all’interno del nostro sistema. Dobbiamo cercare di tenere alto il livello di fisicità, aspetto del gioco che loro vorranno imporre sul campo” ha detto la seconda linea biancoverde.

Come detto, i Lions arrivano dal ko – anch’esso di misura – contro le Zebre a Parma, mentre nel primo turno avevano ceduto 33-20 con Cardiff. Due sconfitte pesanti contro due formazioni che alla vigilia non erano accreditate di grandi chance e, dunque, per i sudafricani l’obiettivo è cambiare ritmo in un avvio di stagione che li vede lontani dal terreno amico.