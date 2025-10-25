Un muro olandese ferma le azzurre: Gottardi e Orsi Toth quinte nell’Elite 16 di Cape Town

Le azzurre Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi chiudono al quinto posto l’Elite 16 di Cape Town, confermando ancora una volta la loro costanza di rendimento nel circuito mondiale. Per la coppia italiana, allenata da Caterina De Marinis, si tratta del sesto quinto posto stagionale, un piazzamento che testimonia il valore e la continuità di una squadra ormai stabilmente nel gruppo d’élite internazionale, che l’acuto finora lo ha avuto ad Amburgo con la vittoria storica.

Nel round of 12, le azzurre hanno superato senza esitazioni le statunitensi Van Gunst/Ferch [21] con un netto 2-0 (21-13, 21-11), imponendo sin dall’avvio il proprio ritmo. Gottardi ha dettato legge al servizio e a muro, mentre Orsi Toth ha gestito con esperienza la ricezione e l’attacco. Una prova di maturità che ha aperto le porte ai quarti di finale, raggiunti con grande convinzione.

Nei quarti, però, l’avventura azzurra si è interrotta di fronte alle olandesi Stam/Schoon [17], protagoniste di un torneo in grande crescita, di fatto al rientro dopo un periodo di stop dovuto all’infortunio di Schoon. Il punteggio di 0-2 (18-21, 15-21) racconta una partita più equilibrata di quanto sembri, ma in cui le olandesi hanno saputo far valere la loro maggiore continuità, soprattutto al muro. Il fondamentale difensivo di Stam ha costantemente frenato gli attacchi italiani, mentre in ricezione Orsi Toth ha vissuto qualche momento di difficoltà che ha tolto ritmo alla costruzione del gioco. Nonostante un buon inizio in entrambi i set, le azzurre non sono riuscite a mantenere costanza nei momenti chiave, concedendo alle avversarie il break decisivo.

Con il quinto posto, Gottardi e Orsi Toth confermano la loro solidità nel circuito mondiale, chiudendo un’altra tappa in zona punti pesanti per il ranking olimpico e per la fiducia in vista delle prossime sfide. Nel torneo femminile, le semifinali vedranno di fronte Stam/Schoon (NED), lanciatissime dopo la vittoria sulle azzurre, e le tedesche Ittlinger/Grüne, protagoniste di una bella rimonta su Quiggle/Loreen (USA). Nell’altra semifinale si sfideranno le lettoni Tina/Anastasija, reduci da un tirato 2-1 su Van Gunst/Ferch, e le tedesche Müller/Tillmann, che hanno eliminato le svizzere Anouk/Zoé.

Nel tabellone maschile, invece, i quarti hanno regalato partite di alto livello: sorpresa con l’eliminazione di Evandro/Arthur Lanci (BRA) ad opera dei francesi Bassereau/Aye, C., mentre gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, E. hanno confermato il loro ruolo da favoriti regolando Ehlers/Wickler (GER). Le semifinali opporranno dunque Bassereau/Aye, C. (FRA) a Berger/Hammarberg (AUT) e Hölting Nilsson/Andersson (SWE) a Mol/Berntsen (NOR), in una fase finale che promette spettacolo e grande equilibrio.

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Berger T./Hammarberg AUT [6] – Bassereau/Aye, C. FRA [5] 1-2 (21-16, 19-21, 20-22)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Horst/Pristauz AUT [18] [Q] 2-1 (22-20, 23-25, 15-12)

Ehlers/Wickler GER [4] – van de Velde/Brouwer NED [3] 1-2 (17-21, 21-11, 10-15)

Lorenz/Rietschel GER [22] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [2] 0-2 (19-21, 15-21)

Trousil/Sedlak CZE [14] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] 1-2 (21-13, 18-21, 12-15)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Vinicius/Heitor BRA [9] [Q] 2-1 (21-17, 16-21, 15-13)

Quarti di finale: van de Velde/Brouwer NED [3] – Berger T./Hammarberg AUT [6] 1-2 (18-21, 21-18, 14-16)

Evandro/Arthur Lanci BRA [2] – Bassereau/Aye, C. FRA [5] 1-2 (20-22, 21-19, 11-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Ehlers/Wickler GER [4] 2-0 (21-13, 21-13)

Semifinali: Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Berger T./Hammarberg AUT [6]

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Mol, H./Berntsen NOR [8]

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Bock/Lippmann GER [6] – Quiggle/Loreen USA [9] [Q] 0-2 (13-21, 15-21)

Tina/Anastasija LAT [5] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Anouk/Zoé SUI [4] – Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-14)

Müller/Tillmann GER [3] – Ittlinger/Grüne GER [7] 2-0 (24-22, 23-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-11)

Thamela/Victoria BRA [1] – Stam/Schoon NED [17] [Q] Injury Team A

Quarti di finale: Quiggle/Loreen USA [9] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [7] 1-2 (17-21, 21-17, 11-15)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Stam/Schoon NED [17] [Q] 0-2 (18-21, 15-21)

Anouk/Zoé SUI [4] – Müller/Tillmann GER [3] 0-2 (16-21, 20-22)

Tina/Anastasija LAT [5] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-14, 15-8)

Semifinali: Stam/Schoon NED [17] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [7]

Tina/Anastasija LAT [5] – Müller/Tillmann GER [3]