Tre Valli Varesine 2025 oggi: orari, percorso, tv. Tadej Pogacar vuole vincere ancora

Prosegue senza soste il calendario delle classiche italiane in questo autunno per il ciclismo su strada. Oggi spazio all’edizione numero 104 della Tre Valli Varesine. Andiamo a scoprire la corsa lombarda nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese dopo ben 200.3 chilometri. Si sale subito con la Salita Dei Ronchi (1.9 km al 5,3% di pendenza media), prima dell’entrata nel circuito da ripetere sette volte. Nei 15,9 chilometri di circuito si affronterà la salita di Montello (2 chilometri al 5,1%) e la già citata ascesa dei Ronchi, che anticipa l’entrata nel nuovo circuito, con due giri di 31,4 chilometri. Si sale nuovamente verso Montello per affrontare poi lo strappo di Barasso (900 metri al 7,9%). Poi per l’ultima volta si sale verso i Ronchi e si arriva al traguardo finale.

PROGRAMMA

Martedì 7 ottobre

Busto Arsizio-Varese (200.3 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 17 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LE TRE VALLI VARESINE 2025

Diretta tv: dalle 15.25 su Rai 2

Diretta streaming: dalle 15.25 su Eurosport 2 HD, Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Ha confermato la presenza facendo ovviamente felici gli organizzatori Tadej Pogacar che non può che essere il super favorito. Lo sloveno si è imposto su queste strade nel 2022 e va a caccia del bis. In casa Slovenia spazio anche a Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). La vera sfida sembra essere in casa però per la UAE Team Emirates – XRG, da capire se Isaac del Toro sarà completamente al servizio del compagno vista la condizione super del messicano. Altro nome che proverà a sorprendere tutti quello di Ben Healy. Per l’Italia invece la punta è ancora Christian Scaroni, già protagonista agli Europei.