Su che canale vedere Sinner-Altmaier oggi in tv, ATP Vienna 2025: orario preciso, programma, streaming

Jannik Sinner farà il proprio debutto quest’oggi nell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, il n.2 del mondo giocherà contro il tedesco Daniel Altmaier, per dare seguito al suo incedere nell’evento menzionato e soprattutto dare un seguito a quanto di buono fatto vedere nel corso della Six Kings Slam a Riad.

Al di là del risultato che può contare fino a un certo punto, a convincere è stata la prestazione in Arabia Saudita, con un Sinner apparso in forma fisica ottima. Non resta che attendere quanto accadrà quest’oggi in una partita che aveva aperto l’avventura nel recente Masters1000 di Shanghai.

In quella circostanza Sinner si è imposto piuttosto nettamente. Sarà interessante capire se le belle sensazioni destate in territorio saudita si replicheranno in Austria, in un torneo a cui l’azzurro tiene particolarmente anche per ciò che ha rappresentato nel proprio percorso.

La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valida per il primo turno dell’ATP500 di Vienna, andrà in scena quest’oggi. Il match è previsto non prima delle 17.30 sul campo centrale ed è il terzo in programma. Lo schedule prenderà il via dalle 13.30 con la sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyring. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

SINNER-ALTMAIER VIENNA 2025

Mercoledì 22 ottobre

Center Court – Inizio alle ore 13.30

M. Berrettini vs A. Popyrin

A seguire

D. Medvedev vs N. Borges

A seguire, ma non prima delle 17.30

Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

PROGRAMMA SINNER-ALTMAIER VIENNA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.