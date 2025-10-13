Sport in tv

Su che canale vedere Sinner al Six Kings Slam 2025: disponibile solo lo streaming a pagamento. Orario e avversario dei quarti

Il torneo d’esibizione Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, a partire da mercoledì 15 ottobre, giornata in cui si giocheranno entrambi i quarti di finale ed esordirà anche l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, il quale dovrà sfidare l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Il match tra l’azzurro ed il greco sarà il primo di giornata, ed andrà in scena a partire dalle ore 18.30 italiane: la sfida ovviamente non rientrerà tra i precedenti ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei nove precedenti giocati in carriera l’ellenico è in vantaggio per 6-3 sull’azzurro.

Il vincitore affronterà il serbo Novak Djokovic in semifinale. La sfida tra Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas, così come tutte le restanti partite del torneo, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming a pagamento sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming a pagamento su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: a pagamento su Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.

