Sport in tv oggi (mercoledì 29 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 29 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul secondo turno del Masters 1000 di Parigi: Jannik Sinner farà il proprio esordio contro il belga Zizou Bergs, mentre Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti daranno vita a un bel derby. In Cina proseguono i Mondiali di taekwondo, poi ampio spazio agli sport di squadra con una programmazione molto intensa e adatta a tutti i gusti.

Gli appassionati di volley potranno divertirsi con i turni della Superlega maschile e della Serie A1 femminile, abbuffata di Coppe Europee per il basket, il calcio regalerà incontri di Serie A, Serie B e tornei stranieri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 29 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 29 ottobre

01.00 BASEBALL (MLB, World Series) – Gara-4: Los Angeles Dodgers-Toronto Blue Jays (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 TAEKWONDO – Mondiali, turni preliminare: 58 kg uomini, 62 kg donne (diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo)

04.00 BASKET (NBA) – Golden State Warriors-Los Angeles Clippers (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con il WTA di Hong Kong e Chennai; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.30 TENNIS – WTA 250 Chennai, primo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con il WTA di Hong Kong e Jiujiang; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Bronzetti-Kawa (terzo match dalle ore 06.30)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con il WTA di Chennai e Jiujiang; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 TAEKWONDO – Mondiali, tabellone dagli ottavi alle finali: 58 kg uomini, 62 kg donne (diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo; diretta streaming su Olympics per semifinali e finali, dalle ore 11.00)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – HYLO Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.45; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 18.00 alle ore 20.45; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Bergs (terzo match dalle ore 11.00), Musetti-Sonego (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30), Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway (ottavi di finale, Vterzo match dalle ore 14.00)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Atalanta U23-Alcione Milano (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Renate-Juventus Next Gen (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Sambenedettese-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Eurocup) – Besiktas-JL Bourg (diretta streaming su Euroleague Tv)

17.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Sesto San Giovanni-Skekszard (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Buducnost (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Mersin SK-AS Karditsas, Szolnoki Olaj-VEF Riga (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Como-Verona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Juventus-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Roma-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Arezzo-Torres (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Ravenna-Rimini (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Sorrento-Trapani (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-PSG (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Le Havre-Brest, Metz-Lens, Nizza-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Slask Wroclaw-Venezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurocup) – Chemnitz-Ulm (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Neptunas (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Champions League) – Chalon-Sabah Baku (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Cibona (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Galatasaray (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurocup) – London Lions-Turk Telekom (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurocup) – Manresa-Bahcesehir (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Champions League) – Unicaja Malaga-Oostende (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Vechta (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Campobasso-Tresnjevka (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Brescia-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatis Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Monza-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Padova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Verona-Milano (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Chieri (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Firenze (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Monviso-Novara (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Bergamo (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO (Serie B) – Mantova-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Padova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sudtirol (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Audace Cerignola-Casarano (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Giugliano-Benevento (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Vicenza-Pro Vercelli (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Monopoli-Potenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Torino (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, sedicesimi di finale) – Colonia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Angers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Nantes-Monaco, Paris FC-Lione, Strasburgo-Auxerre, Tolosa-Renns (non è prevista diretta tv/streaming)