Sport in tv oggi (martedì 7 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 7 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul ciclismo. Di scena l’edizione 2025 della Tre Valli Varesine e vedremo se il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, dopo aver monopolizzato la scena nei Mondiali e negli Europei, vorrà far vedere la propria superiorità in questa prova, pensando a quel che sarà nel Giro di Lombardia.

In primo piano il tennis con il torneo di Shanghai che prosegue. Previsti i primi quattro ottavi di finale, mentre sempre in Asia si disputerà il primo turno del WTA1000 di Wuhan (Cina). In evidenza la Champions League di calcio femminile con l’esordio della Juventus contro il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 7 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 7 ottobre

05.00 Tennis, WTA Wuhan 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 05.00 alle 06.00 e dalle 10.30 alle 12.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 05.00 alle 06.00 e dalle 10.30 alle 12.15, Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

06.30 Tennis, ATP Shanghai 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 06.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 06.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30 e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.56 Snooker, Xi’an Grand Prix 2025: primo turno – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

08.50 Ciclismo femminile, Tre Valli Varesine donne – Diretta streaming dalle 11.00 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.00 Ciclismo femminile, Binche Chimay Binche donne – Diretta streaming dalle 12.55 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.10 Ciclismo, Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke 2025 – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+

12.15 Ciclismo, Tre Valli Varesine 2025 – Diretta tv dalle 15.25 su Rai 2 HD; in streaming dalle 15.25 su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

16.30 Judo, Mondiali juniores 2025: terza giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 88 kg maschili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Wurzburg vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Juventus vs Benfica – Diretta streaming su Disney+.

19.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 69 kg femminili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

21.30 Calcio, Mondiali U20 2025: Ucraina vs Spagna – Diretta streaming su FIFA+.

01.00 Judo, Mondiali juniores 2025: terza giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

