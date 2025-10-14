Sport in tv oggi (martedì 14 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 14 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis quest’oggi coi tornei della stagione indoor a tenere banco. Particolare interesse per quanto accadrà a Stoccolma, in Svezia, col derby tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri. In palio ci sarà l’accesso agli ottavi di finale. Allargando gli orizzonti, serata importante nel calcio con la Nazionale italiana di Rino Gattuso che affronterà a Udine Israele in un incontro fondamentale che potrebbe regalare agli azzurri la matematica certezza di essere ai playoff nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Di scena anche la Nazionale U21 di Silvio Baldini, impegnata nella fase a gironi di qualificazione contro l’Armenia. Dopo la brillante vittoria contro la Svezia, gli azzurrini sono chiamati a una riconferma per rafforzare la propria candidatura a leader del raggruppamento. Serata anche di tanto basket con l’Eurolega: l’Olimpia Milano affronterà il Bayern Monaco in trasferta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 14 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 14 ottobre

04.40 Tennis, WTA Osaka 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Cocciaretto vs Cristian 1° match e inizio alle 04.40 italiane)

05.15 Ciclismo, Tour of Guangxi 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 06.35 su Discovery+.

05.40 Ciclismo, Tour of Chongming Island: prima tappa – Diretta streaming dalle 07.05 su Discovery+.

07.00 Tennis, WTA Ningbo 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

08.00 Tennis, ATP Almaty 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.00 Snooker, Scottish Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Bruxelles 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.00 Tennis, ATP Stoccolma 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 19.30, Sky Sport Max (206) fino alle 20.15, Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Zeppieri 2° match della sessione serale il cui inizio è dalle 18.00)

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia vs Moldavia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW e SkyGo.

18.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Turk Telekom vs Buducnost – Diretta streaming su Euroleague Tv.

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia vs Armenia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Cedevita Olimpija vs Aris – Diretta streaming su Euroleague Tv.

19.00 Ciclismo, Tour of Holland: prologo – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Maccabi Tel Aviv vs Barcellona – Diretta streaming su Euroleague Tv.

19.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Hamburg vs Bahcesehir Kol. – Diretta streaming su Euroleague Tv.

19.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Dubai – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Stella Rossa vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trapani vs Tofas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern Monaco vs Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs Israele – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo vs Ungheria – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su NOW e SkyGo.