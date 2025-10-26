Speed skating: l’Italia fa incetta di podi a Inzell. Lollobrigida, Ghiotto e Giovannini pimpanti

Lungo weekend di gare alla Max Aichner Arena di Inzell (Germania), dove si è disputata una serie di test internazionali utili per prendere le misure alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si è messa in bella mostra sul ghiaccio tedesco, ottenendo una serie di risultati che testimoniano il buon momento dello speed skating tricolore.

Gli azzurri hanno monopolizzato le prime sette posizioni nelle mass start: Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida sono riusciti a fare festa, precedendo rispettivamente Davide Ghiotto e Michele Malfatti e Giulia Presti e Laura Peveri. Lollobrigida ha prevalso anche sui 1500 metri con il tempo di 1:58.12, davanti a Emily Tormen (2:00.33) e Giorgia Aiello (2:01.84), mentre su quella distanza al maschile il migliore è stato Daniele Di Stefano (1:45.68) davanti all’ungherese Balindt Bodei e ad Alessio Trentini (1:48.09).

Francesca Lollobrigida ha esultato anche sui 3000 metri con il crono di 4:02.97, lasciandosi alle spalla Linda Rossi (4:08.75) e Alice Marletti (4:10.31). Davide Ghiotto ha trionfato sui 3000 metri (3:38.08) e sui 5000 metri (6:14.25), venendo accompagno sul podio in un caso da Manuel De Carli e Daniele Di Stefano e nell’altro da Andrea Giovannini e Michele Malfatti.

Tripletta sui 500 metri: tra le donne ha prevalso Serena Pergher in 38.76, davanti a Maybritt Vigl (39.25) e a Giorgia Aiello (39.51), tra gli uomini ha primeggiato Jeffrey Rosanelli in 35.60, precedendo David Bosa di quattro decimi e Mattia Bernabé (36.07). Sui 1000 metri sono invece arrivate due doppiette: Vigl e Aiello (rispettivamente 1:18.94 e 1:19.51) e Bosa con Daniele Di Stefano (1:10.45 e 1:11.10).