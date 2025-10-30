Jannik Sinner sulle difficoltà fisiche: “Non sono fresco fresco… Con Shelton sarà molto difficile”

Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, meritandosi così il diritto di affrontare lo statunitense Ben Shelton nella giornata di venerdì 31 ottobre. Il fuoriclasse altoatesino ha manifestato qualche difficoltà fisica nel corso del primo set, dove ha subito un paio di break dopo aver strappato il servizio all’avversario. Il tennista italiano si toccava la coscia sinistra e strisciava i piedi, camminando in maniera poco brillante.

Sul 6-5 è arrivata la svolta: dopo un incitamento colorito dal proprio angolo “alé, toro”, Jannik Sinner ha infilato tre punti consecutivi e ha operato il break decisivo, portando a casa il parziale. Al cambio di campo qualcosa è cambiato, il numero 2 del mondo è parso decisamente più brillante sotto il profilo agonistico, le smorfie sono diminuite, si è vista più brillantezza, gli errori sono calati e ha dettato legge con un nitido 6-1, proseguendo così la propria avventura sul cemento della capitale francese.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Due volte avanti di un break nel primo set, non sono riuscito a convertire e mi sono messo in una situazione non facile. Sono contento di come ho finito la partita, mi sono sentito meglio e mi dà fiducia per iniziare meglio domani. Spero di recuperare fisicamente, che è la priorità. Oggi comunque è stata una buona performance“.

Il 24enne ha poi proseguito: “Cerchiamo di gestire la situazione, non sono fresco fresco, vedremo. Oggi è stata una partita non tanto fisica ed è una cosa positiva per me, è positivo anche avere finito in due set in meno di un’ora e mezza. Speriamo di dormire bene, domani ci sarà un avversario impegnativo (Ben Shelton, ndr) e bisogna essere al 100%, cerchiamo di alzare il livello”.