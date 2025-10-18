Sinner-Alcaraz oggi, Finale Six Kings Slam 2025: orario, tv, programma, streaming

La finale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà oggi, sabato 18 ottobre: l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas ed il serbo Novak Djokovic, affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, già battuto nell’ultimo atto del 2024.

Il match tra l’azzurro e l’iberico sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: in precedenza andrà in scena la finale per il terzo posto tra Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, sconfitto da Alcaraz nel penultimo atto.

La sfida tra Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz, così come la finale per il terzo posto tra Djokovic e Fritz, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming a pagamento sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Sabato 18 ottobre

A partire dalle ore 18.30 italiane – Finale 3° posto

Novak Djokovic (Serbia) – Taylor Fritz (Stati Uniti)

Non prima delle ore 20.00 italiane – Finale 1° posto

Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta streaming a pagamento su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: a pagamento su Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.