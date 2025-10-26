Rugby
Rugby femminile, Villorba con Valsugana e Colorno in testa alla Serie A Élite
La seconda giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile vede rimanere a punteggio pieno Villorba, Valsugana e Colorno, vittoriose tutte in trasferta rispettivamente contro Benetton, Unione Capitolina e CUS Torino, mentre nell’altro match CUS Milano regola Neapolis.
Tutte le vittorie odierne arrivano con bonus offensivo: il CUS Milano lo raggiunge già nel primo tempo, chiuso sul 27-7, prima di gestire nella ripresa e battere Neapolis per 30-19, mentre lo conquista ad inizio ripresa il Valsugana, che dopo il 10-19 della prima frazione dilaga e vince in casa dell’Unione Capitolina per 10-55.
Anche Colorno chiude le pratiche per il bonus offensivo nella prima frazione, chiusa sullo 0-24, poi amministra ed espugna il campo del CUS Torino per 12-34, infine arriva la seconda vittoria del Villorba per 60-0, maturato questa volta in trasferta contro il Benetton Treviso, dopo lo 0-28 del primo tempo.
Rugby, Viadana vince ed aggancia Rovigo e Valorugby in testa alla Serie A Élite
SERIE A ÉLITE RUGBY FEMMINILE 2025-2026
Risultati 2a giornata – Domenica 26 ottobre
CUS Milano Rugby v Neapolis Campania Felix 30-19 (5-0)
Unione Rugby Capitolina v Valsugana Rugby Padova 10-55 (0-5)
Benetton Rugby Treviso v Arredissima Villorba Rugby 0-60 (0-5)
IVECO CUS Torino v SIA-MPL Rugby Colorno 12-34 (0-5)
Classifica dopo la 2a giornata
Arredissima Villorba Rugby 10, Valsugana Rugby Padova 10, SIA-MPL Rugby Colorno 10, CUS Milano Rugby 5, Benetton Rugby Treviso 5, Neapolis Campania Felix 0, Unione Rugby Capitolina (-4) -4, IVECO CUS Torino (-4) -4.
TABELLINI
CUS Milano Rugby v Neapolis Campania Felix 30-19 (27-7)
Marcatrici: p.t. 13’ m. Alvarez tr. Smid (0-7), 20’ m. Liccardo (5-7), 27’ m. Affinito (10-7), 33’ m. Corsini (15-7), 35’ m. Frison (20-7), 39’ m. Barabino tr. Barabino (27-7); s.t. 9’ m. Oliviero (27-12), 32’ m. Cantarelli tr. Smid (27-19), 35’ cp. Barabino (30-19).
CUS Milano Rugby: Barabino, Corsini, Frison (14’ st Canta), Kone, Affinito (22’ st Fujimoto), Paganini; Baldi (9’ st Bulanti), Masi (30’ st De Martino), Giampaglia, Ivashchenko (24’ st D’Onofrio), Liccardo, Carraro (10’ st Ceresini), Fernandez Suarez (38’ st Gentile), Nini (3’ st Rosini), Foscato. All. Carlo Luigi Ferino.
Neapolis Campania Felix: Smid, Cinque A. (21’ st Avolio), Terrin, De Stefano (15’ st De Dilectis), Fusco, Maggio, Cinque N., Petrosino (36 st Puglisi), Di Franco, Alvarez, Bernardo, Simonetti (15’ st Marrone, 39’ st Amoruso, 40’ st Marrone), Maione, Ventura (22’ st Cantarelli), Olivieri. All. Stornaiuolo.
Arbitro: Scaglia (MB). Assistenti: Annoni (MI), Fioravanti (MI).
Cartellini: al 26’ st giallo a Fernandez (Cus Milano); al 39’ st giallo a Liccardo (Cus Milano).
Calciatrici: CUS Milano (Barabino 2/6), Neapolis Campania Felix (Smid 2/3).
Note: Giornata soleggiata, 20° C, circa 300 persone.
Punti conquistati in classifica: CUS Milano 5, Neapolis 0.
Unione Rugby Capitolina v Valsugana Rugby Padova 10-55 (10-19)
Marcatrici: p.t. 8’ Giordano (V) mnt 0-5; 10’ Bitonci m t Sillari (V) 0-12; 20’ Mastrangelo mt Pratichetti (C) 7-12; 29’ Pratichetti (C) cp 10-12; 39’ Aggio mt Sillari (V) 10-19; 43’ Vecchini mt Sillari (V) 10-26; 55’ Aggio (V) mnt 10-31; 62’ Rasi mnt (V) 10-36; 66’ Tonellotto mnt (V) 10-41; Vecchini mt Sillari (V) 10-48; Costantini mt Sillari (V) 10-55.
Unione Rugby Capitolina: De Angelis, Stasi (55’ Agostinetto), Gizzi, Marsili Feliciangeli, Merchet (57’ Sorgente), Pratichetti (72’ Rossetti), Mastrangelo, Errichiello, Albanese Ginamni (44’ Praitano), Comazzi, Panfilo, Cacciotti, Cittadini (61’ Belleggia), Nobile (75’ Zaracho Ortega), Girotto (70’ Zarella). All. Amadio.
Valsugana Rugby Padova: Ostuni Minuzzi, Aggio (66’ De Santis), Sillari, Zeni (76’ Franceschi), Rasi, Stevanin, Bitonci (64’ Magosso), Giordano (71’ Calzavara), Tonellotto, Da Lio (55’ Poletti), Otano, Costantini, Fortuna (41’ Maris) , Cerato (41’ Vecchini), Benini (41’ Jeni). All. Bezzati.
Arb: Novelli (AP). AA1 Onori (RM), AA2 Benvenuti (RM).
Cartellini: 8’ Gizzi (c), 28’ Stevanin (v).
Note: Terreno in buone condizioni, cielo coperto, spettatori 100.
Calciatrici: Pratichetti (C) 2 su 2; Sillari (V) 5 su 9.
Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 0, Valsugana 5.
IVECO CUS Torino v SIA-MPL Rugby Colorno 12-34 (0-24)
Marcatrici: p.t. 1’ m. Antonazzo nt (0-5), 9’ m. Capurro tr. Montanari (0-12), 15’ Montanari nt (0-17), 27’ m. Andreoli tr. Montanari (0-24) s.t. 48’ m. Pirpiliu tr. Pantaleoni (7-24), 54’ m. Antonazzo nt (7-29), 56’ m. Maietti nt (12-29), 64’ m. Locatelli nt (12-34).
IVECO CUS Torino: Borello, Pecci, Floris, Piva, Pantaleoni, Gronda (C), Pirpiliu, De Robertis, Weigel, Luoni, Zoboli (50’ Maietti), Citino, Salvatore (43’ Sallam, 55’ Donà), Parodi, Reverso (43’ Dambros). A disposizione: Epifani, Soriga, Di Luca. All.: Carbone.
SIA-MPL RUGBY COLORNO: Serio (77’ Ruggio); Montanari (58’ Mannini), Petretti (72’ Akosa), Bonaldo, Locatelli; Capurro (C), Rosini; Antonazzo, Jelic, Andreoli; Fedrighi (68’ Vanni), Carnevali; Dosi, Angeli (58’ Casolin), Francillo. A disposizione: Sarzi Braga, Bortolotti, Bouzid. All.: Mordacci.
Arb: Costa (GE). AA1 Catagini (TO), AA2 Bettinelli (TO).
Cartellini: nessuno.
Calciatrici: Montanari (2/5), Capurro (0/1), Pantaleoni (1/2).
Note: giornata soleggiata e ventosa, circa 16°, campo in buone condizioni.
Punti conquistati in classifica: Rugby Colorno 5, CUS Torino 0.
Benetton Rugby Treviso v Arredissima Villorba Rugby 0-60 (0-28)
Marcatrici: p.t. 3′ m. Cipolla tr. Capomaggi (0-7), 5′ m. Blaskovic tr. Capomaggi (0-14), 12′ m. Magatti tr. Capomaggi (0-21), 19′ m. Barattin tr. Capomaggi (0-28); st. 3′ m. Magatti (0-33), 6′ m. Frangipani (0-38), 19′ m. Triolo (0-43), 29′ m. Cipolla tr. Capomaggi (0-50), 32′ m. Triolo (0-55), 37′ m. Cipolla (0-60).
Benetton Rugby Treviso: Romersa (47′ Prinzivalle); Ciesa (66′ Sperandio), Pellizzon (C), Pizzolato, Bernardi (63′ Teschioni); Menotti, Campigotto; Bobo, Celli, Armanasco (60′ Scarantino); Giacomini (55′ Sharku), Este (55′ Segato); Franco, Spinelli (47′ Fent), Bottaro (60′ Bacci). All. Pozzebon.
Arredissima Villorba Rugby: Buso; Bonotto, Magatti, Capomaggi, Cipolla; Visman (66′ Pilat), Barattin (C) (66′ Brugnerotto); Scandiuzzi (58′ Triolo), Copat, Puppin (66′ Abiti); Frangipani (77′ Stefanini), Blaskovic; Simeon, Gurioli (58′ Costantini), Stecca (58′ Piazza). A disposizione: Crivellaro. All. Zizola.
Arb: Carnini (MI). AA1: Giordani (VI), AA2: Marin (TV).
Cartellini: Giallo al 66′ a Fent (Benetton Rugby).
Calciatori: Capomaggi (Arredissima Villorba) 5/10.
Punti conquistati in classifica: Benetton Rugby Treviso 0, Arredissima Villorba Rugby 5.