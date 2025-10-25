Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP3. Norris precede Hamilton, Leclerc in top-5. 7° Antonelli

Calato il sipario sulle prove libere 3 del GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico i piloti sono stati chiamati a testare i vari assetti per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e anche della gara. Un tracciato in un contesto particolare quello messicano.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez è lungo 4,304 km e presenta 17 curve, da affrontare per 71 giri. La sua peculiarità principale è l’altitudine: il circuito si trova infatti a oltre 2.200 metri sul livello del mare, una caratteristica che comporta una significativa rarefazione dell’aria. Questo riduce il carico aerodinamico generato dalle vetture e rende il set-up e la gestione tecnica particolarmente impegnativi per le squadre.

Il rettilineo principale misura oltre 1.200 metri e consente di raggiungere velocità di punta molto elevate, anche a causa della limitata downforce. L’asfalto del tracciato è molto liscio e inizialmente offre un livello di grip piuttosto basso. Poiché non viene utilizzato frequentemente, la pista si gomma progressivamente nel corso del weekend, con un’evoluzione da tenere in considerazione per i tempi sul giro.

Aspetti che hanno fatto la differenza al termine della FP3. Il migliore è stato il britannico Lando Norris (McLaren) a precedere la Ferrari di Lewis Hamilton di 0.345 e la Mercedes di George Russell di 0.512. Tre rappresenti del Regno Unito a dominare la scena. A seguire troviamo Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes).

CLASSIFICA E RISULTATI FP3 GP MESSICO F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:16.633

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.345

3 George Russell Mercedes +0.512

4 Charles Leclerc Ferrari +0.566

5 Oscar Piastri McLaren +0.599

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.609

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.620

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.763

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.782

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.893

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.919

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.941

13 Lance Stroll Aston Martin +0.965

14 Nico Hülkenberg Kick Sauber +1.031

15 Carlos Sainz Williams +1.168

16 Alexander Albon Williams +1.361

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.413

18 Pierre Gasly Alpine +1.779

19 Franco Colapinto Alpine +1.948

20 Fernando Alonso Aston Martin +1.978