Formula 1
Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP3. Norris precede Hamilton, Leclerc in top-5. 7° Antonelli
Calato il sipario sulle prove libere 3 del GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico i piloti sono stati chiamati a testare i vari assetti per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e anche della gara. Un tracciato in un contesto particolare quello messicano.
L’Autodromo Hermanos Rodríguez è lungo 4,304 km e presenta 17 curve, da affrontare per 71 giri. La sua peculiarità principale è l’altitudine: il circuito si trova infatti a oltre 2.200 metri sul livello del mare, una caratteristica che comporta una significativa rarefazione dell’aria. Questo riduce il carico aerodinamico generato dalle vetture e rende il set-up e la gestione tecnica particolarmente impegnativi per le squadre.
Il rettilineo principale misura oltre 1.200 metri e consente di raggiungere velocità di punta molto elevate, anche a causa della limitata downforce. L’asfalto del tracciato è molto liscio e inizialmente offre un livello di grip piuttosto basso. Poiché non viene utilizzato frequentemente, la pista si gomma progressivamente nel corso del weekend, con un’evoluzione da tenere in considerazione per i tempi sul giro.
Aspetti che hanno fatto la differenza al termine della FP3. Il migliore è stato il britannico Lando Norris (McLaren) a precedere la Ferrari di Lewis Hamilton di 0.345 e la Mercedes di George Russell di 0.512. Tre rappresenti del Regno Unito a dominare la scena. A seguire troviamo Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes).
CLASSIFICA E RISULTATI FP3 GP MESSICO F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:16.633
2 Lewis Hamilton Ferrari +0.345
3 George Russell Mercedes +0.512
4 Charles Leclerc Ferrari +0.566
5 Oscar Piastri McLaren +0.599
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.609
7 Kimi Antonelli Mercedes +0.620
8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.763
9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.782
10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.893
11 Liam Lawson Racing Bulls +0.919
12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.941
13 Lance Stroll Aston Martin +0.965
14 Nico Hülkenberg Kick Sauber +1.031
15 Carlos Sainz Williams +1.168
16 Alexander Albon Williams +1.361
17 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.413
18 Pierre Gasly Alpine +1.779
19 Franco Colapinto Alpine +1.948
20 Fernando Alonso Aston Martin +1.978