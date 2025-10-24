Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP2. Verstappen davanti a Leclerc, benissimo Antonelli

Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere al GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Un secondo turno che ha in parte confermato le sensazioni del primo, con ancora Charles Leclerc in top 3.

Precisamente, il ferrarista ha racimolato un distacco di 0.153 rispetto alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha segnato il miglior tempio fermando il cronometro a 1:17.392. Buonissimo terzo posto poi per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), abile ad ottenere un gap di 0.174 precedendo la McLaren di Lando Norris, quarto a +0.251, l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, quinto a +0.300, oltre che il compagno di scuderia George Russell, sesto a +0.437.

Settimo poi Yuki Tsunoda (Red Bull), il quale è rimasto attardato di 0.491 superando Fernando Alonso (Aston Martin), ottavo a +0.546, Carlos Sainz (Williams), nono a +0.547 e Lance Stroll (Aston Martin), decimo a +0.562. Venerdì difficile invece per Oscar Piastri (McLaren): l’attuale leader della classifica piloti ha infatti chiuso i conti solo al dodicesimo posto con un ritardo di +0.840.

Di seguito la classifica completa della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP MESSICO F1 2025